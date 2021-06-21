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21.06.2021 20:04
Рубрика: Общество

В ФСБ рассказали, какая участь ждала предателей и пособников фашистов

Текст: Иван Егоров
ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов в Ростовской области в годы войны, а также о работе контрразведчиков по выявлению нацистских предателей и пособников. Эти уникальные архивные документы были опубликованы в понедельник на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
Фото: Владимир Юдин/РИА Новости Фото: Владимир Юдин/РИА Новости
Фото: Владимир Юдин/РИА Новости

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в архивных документах периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет нашла отражение кропотливая работа советских спецслужб по розыску агентуры противника, изменников родине, предателей, которые вместе с оккупантами совершили страшные преступления против мирных граждан и военнопленных.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю
ФСБ Алтайского края рассекретила дела об изменницах Родины

Так, 2 ноября 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР (ПВС СССР) образована Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.

2 марта 1943 г. начальник УНКВД по Ростовской области комиссар ГБ С.В. Покотило направил замнаркому внутренних дел СССР комиссару ГБ 1-го ранга В.Н. Меркулову подробный доклад о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории области, в котором, в частности, говорилось: "<…> В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 г. - в день освобождения Ростова частями Красной Армии, было обнаружено 1 154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитлеровцами. Из общего количества трупов - 370 были обнаружены в яме, 303 - в разных местах двора и 346 - среди развалин взорванного здания. Среди жертв - 55 чел. несовершеннолетних, 122 - женщины. Еще более чудовищные преступления творили гитлеровские захватчики по отношению к пленным бойцам и командирам Красной Армии <…>".

Говорится в архивных материалах и о "не имеющими прецедентов по своей циничности" фактах расправы над психическими больными. "..Перед вступлением немцев в Миллерово в психиатрической колонии в 5 км от города насчитывалось 110 больных. Сперва немцы собрали их списки под предлогом отправки в другие больницы, а затем расстреляли 95 человек, подводя группами по 15-20 человек к выкопанной яме. А оставшихся в городе 95 коммунистов и евреев заставляли перед расстрелом самим рыть себе могилу. Такие же зверства были и в других районах Ростовской области".
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Аналогичные доклады о положении в освобожденных городах и районах руководством территориальных органов безопасности направлялись во 2-е Управление НКГБ СССР. Результаты работы по розыску отражались в справках 6-го (следственного) отдела 2-го Управления НКГБ СССР.

Например, в справке от 18 мая 1943 г. по наблюдательному литерному делу УНКГБ по Ростовской области сообщалось:

"<…> На 10 мая 1943 года освобожден от немцев 61 район области.

Всего арестовано - 7 186 чел., из них:

а) разоблаченных агентов 186

б) подозреваемых в шпионаже 253

в) работников полиции 2092

г) служащих администрации 1658

д) предателей и пособников 1319

е) прочий а/с элемент1136

ж) дезертиров 459

з) мародеров 59

и) членов семей изменников Родине 24…"

Фото: Из личного архива Виктора Вишневского
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Что ждало большинство из этих арестованных? Как правило - смерть. 19 апреля 1943 года М.И. Калинин подписал закрытый Указ ПВС СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников", объявленный приказом Народного комиссариата обороны СССР (НКО СССР) № 0283. В тот же день И.В. Сталин подписал приказ НКО СССР, в котором определил, что в срок до 10 мая 1943 года должны быть образованы военно-полевые суды. Приведение приговоров военно-полевых судов - повешение осужденных к смертной казни - было предписано производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и военнопленными и кто предает свою Родину. Этот Указ широко использовался при рассмотрении дел на открытых судебных процессах 1943-1945 гг., а также на заседаниях военно-полевых судов, а с мая 1944 г. - и в военных трибуналах.

Как отметили в ФСБ, инициативу по подготовке открытых процессов взяла на себя военная контрразведка, так как функционально выявление и разоблачение военных преступников и их пособников являлось одним из важнейших направлений ее деятельности.

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