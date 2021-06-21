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21.06.2021 21:14
Рубрика: В мире

В Греции презентовали памятный альбом о русских военных захоронениях

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Посольство России в Греции презентовало памятный альбом "Русские и советские воинские захоронения в Греции". Мероприятие прошло в здании Российского центра науки и культуры в Афинах.

Альбом содержит информацию обо всех известных отечественных местах воинских погребений на территории Греции. Издание охватывает временной период от Наваринского сражения 1827 года до Второй мировой войны, содержит поименные списки военнослужащих, информацию о точном расположении мемориалов и описание их современного состояния, фотоматериалы, чертежи и другое.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Как подчеркнул посол России В Греции Андрей Маслов, данная презентация была предусмотрена программой культурных мероприятий в рамках года истории Россия - Греция.

"В посольстве в 2017 году был создан совет по военно-мемориальной работе, - сообщил дипломат. - На одном из заседаний, мы, посоветовавшись, решили начать работу по созданию интерактивной карты русских и советских воинских захоронений". "Посольством и военным атташатом при посольстве, совместно с нашим генеральным консульством в Салониках, была проделана очень большая работа, и мы создали интерактивную карту, на которую можно зайти в том числе с сайта нашего посольства, где можно проложить маршруты к каждому из объектов, - продолжил посол. - А таких мы обнаружили, по состоянию на сегодняшний день, 18".

По словам главы российского диппредставительства, это не значит, что в данной работе поставлена точка. "Мемориальная работа - как история - здесь точки не нужны, все развивается, появляются какие-то новые источники, могут появиться и какие-то другие объекты", - подчеркнул Андрей Маслов.

Как сообщил дипломат, после того, как была создана интерактивная карта, посольство решило издать и военно-мемориальный альбом, красочный и наглядный. "Такая работа по инвентаризации и паспортизации всех этих объектов была проведена здесь впервые, - подчеркнул он. - Ранее она никогда не проводилась и, конечно, она и не могла быть успешно проведена без инициативы и очень полезной помощи, которую нам оказали активисты-общественники из рядов соотечественников, которые хорошо и глубоко знают ситуацию".

Как в свою очередь отметил атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько, в данный момент на глазах у всех происходят попытки переписывания истории. "Все прекрасно видели, как на территории Украины, стран Прибалтики маршируют эсэсовские части, эсэсовские подразделения, на все на это взирают местные власти, на все на это закрывает глаза Евросоюз, и мы не слышим никаких окриков, ничего, - указал он. - Поэтому вот такой "ползучий реваншизм", "ползучий неофашизм" начинает поднимать голову". "Поэтому, наша задача заключается в том, чтобы рассказывать об этом правду на всех уровнях, - продолжил глава российского военного атташата. - Ну и, естественно, открывать все больше и больше имен героев, таких как здесь у нас, и увековечивать их".

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