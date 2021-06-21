В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса

Власти Индии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса "дельта плюс". Как передает РИА Новости, 24 случая заражения этим вариантом вируса были выявлены в штатах Махараштра и Керала.

Штамм "дельта" в последнее время находят во многих странах. Предполагается, что он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Новый подвид "дельта плюс", по мнению специалистов, может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Индийские эпидемиологи продолжают исследовать его.

Тем временем деревни, где был выявлен новый штамм, были объявлены зонами бедствия, там введен карантин. Однако ряд заболевших находятся в крупных городах, и теперь власти пытаются отследить их последние поездки.