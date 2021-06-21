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Рубрика: В мире

Достучаться до Рима

В Италии призвали выдать визы вакцинированным россиянам
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
На Апеннинах активно готовят почву для приема долгожданных иностранных туристов. С понедельника по всей стране отменяется комендантский час. Ожидается также, что на наступившей рабочей неделе правительство, наконец, позволит гражданам ходить без масок на свежем воздухе.
По мнению авторов принятой областным советом региона Марке резолюции, туристы из России имеют такой же иммунитет, что и граждане Евросоюза, привившиеся другими вакцинами. Фото: EPA По мнению авторов принятой областным советом региона Марке резолюции, туристы из России имеют такой же иммунитет, что и граждане Евросоюза, привившиеся другими вакцинами. Фото: EPA
По мнению авторов принятой областным советом региона Марке резолюции, туристы из России имеют такой же иммунитет, что и граждане Евросоюза, привившиеся другими вакцинами. Фото: EPA

Для того чтобы погреться на ласковом итальянском солнце, европейские путешественники смогут с 1 июля воспользоваться "зеленым паспортом". В нем будут указаны все связанные с коронавирусной инфекцией подробности: перенесенная болезнь, результаты ПЦР-тестов, вакцинация одной из прививок, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В Италии также позаботились о гражданах неевропейских стран, входящих в "большую семерку" (США, Канады и Японии), внедрив специально для них так называемые "свободные от ковида" рейсы, что позволяет "избранным" уже сейчас беспрепятственно прилетать на Апеннины. Почему же местные власти оставили за "бортом" российских туристов, до сих пор не применив эту схему в отношении тех, кто всегда душой и рублем демонстрировал свою любовь к Италии?

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Италии началось производство первой партии "Спутника V"

Вакцину "Спутник V" на данный момент пока не одобрил не только европейский регулятор, но и итальянский (AIFA), хотя представители последнего не единожды публично называли российский препарат "умным" и "достойным внимания Европы". На своем примере в этом убедились жители соседнего Сан-Марино, которые, так и не дождавшись обещанных вакцин от Италии, успешно вышли из пандемии благодаря "Спутнику", да еще и наладили довольно успешный бизнес. В рамках программы "вакцинный туризм" всем желающим предлагается оплатить проживание в гостинице минимум на три дня, сама же прививка стоит 50 евро за две дозы. К началу июня около 250 иностранцев уже получили первую дозу российской вакцины.

Ссылаясь на успешный опыт одного из самых маленьких государств в мире, областной совет региона Марке накануне единогласно одобрил резолюцию, призывающую итальянские власти начать выдачу виз вакцинированным россиянам. По словам авторов инициативы, туристы из России имеют такой же иммунитет, что и граждане Евросоюза, привившиеся другими вакцинами.

"Эффективность российского препарата была подтверждена многими странами, а также граничащей с регионом Марке Республикой Сан-Марино, где сегодня благодаря этой вакцине удалось свести смертельные случаи и заражаемость к нулю. Исходя из логики властей, получается, что, если мы не впускаем в Италию русских, значит, и жителям Сан-Марино тоже въезд к нам должен быть запрещен. Получается также, что итальянцы или другие европейцы, которые привились "Спутником", не смогут использовать сертификат о вакцинации для получения "зеленого паспорта". На мой взгляд, эти абсурдные решения продиктованы не санитарными, а исключительно геополитическими и русофобскими мотивами, которые к нам не имеют никакого отношения", - пояснил в беседе с "РГ" первый подписант резолюции Джакомо Росси, посетовавший на то, что подобная дискриминация контрпродуктивна и губительным образом сказывается как на туристическом секторе области Марке, так и на дружеских отношениях с Россией.

Росси убежден, что центральное правительство не оставит без внимания позицию парламентариев Марке, намекнув на то, что другие крупные регионы Италии, заинтересованные в возвращении российских туристов и в выстраивании партнерских отношений с Россией, также намерены последовать этому примеру. Между тем накануне в Италии запустили производство тестовой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в рамках которого препарат "будет подвергнут внутреннему анализу на предмет безопасности и соответствия". Если испытания увенчаются успехом, вакцину начнут изготавливать грядущей зимой на предприятии швейцарско-итальянской компании на севере Италии.

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