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21.06.2021 09:10
Рубрика: Власть

В ЛДПР предложили ввести образовательные сертификаты

Текст: Татьяна Замахина

Многодетным семьям предлагают компенсировать расходы на получение среднего или высшего профессионального образования. С инициативой на тему введения таких сертификатов выступил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

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Обращение с предложением он отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В письме, которое цитирует RT, парламентарий объяснил, что сертификаты можно выдавать семьям при рождении третьего и последующего ребенка. За счет средств государства они смогли бы получить первое среднее или высшее профессиональное образование в пределах региона, где семья проживает.

Депутат считает, что в нынешних экономических условиях нужен дополнительный стимул, чтобы семьи решались на рождение более двух детей. Ведь пока они опасаются, что, среди прочего, не смогут обеспечить ребенка качественным профессиональным образованием, пояснил Сухарев.

Власть Работа власти Общество Образование Партии ЛДПР

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