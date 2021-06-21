В ЛДПР предложили ввести образовательные сертификаты

Многодетным семьям предлагают компенсировать расходы на получение среднего или высшего профессионального образования. С инициативой на тему введения таких сертификатов выступил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

Обращение с предложением он отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В письме, которое цитирует RT, парламентарий объяснил, что сертификаты можно выдавать семьям при рождении третьего и последующего ребенка. За счет средств государства они смогли бы получить первое среднее или высшее профессиональное образование в пределах региона, где семья проживает.

Депутат считает, что в нынешних экономических условиях нужен дополнительный стимул, чтобы семьи решались на рождение более двух детей. Ведь пока они опасаются, что, среди прочего, не смогут обеспечить ребенка качественным профессиональным образованием, пояснил Сухарев.