В Москве начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля этого года. В данный момент проводится предварительный набор добровольцев для участия в исследовании. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Также, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы - по уже отработанной технологии. 1 и 2 фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы - Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. 3 фаза - в детских поликлиниках города Москвы.

По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Всего в исследовании примут участие 350 человек - 100 человек в рамках 1 и 2 фаз исследования, 250 человек - в 3 фазе. Сейчас мы проводим предварительный набор добровольцев для участия в 1 и 2 фазах исследования", - рассказала вице-мэр. Принять участие в исследовании смогут подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.

Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутник V". Подросткам будет предложена вакцинация препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.

"Перед проведением вакцинации в рамках 1 и 2 фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц. Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием в течение 48 часов после вакцинации. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Мы продолжим использоваться наши цифровые наработки, зарекомендовавшие себя во время исследования вакцины для взрослых: подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи", - добавила заммэра.

Напомним, ранее о подготовке к исследованию сообщал Мэр Москвы Сергей Собянин.