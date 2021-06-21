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В продажу поступил дешевый и мощный Xiaomi. Он стоит 12 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
21.06.2021,  
17:01
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

На площадке Tmall стартовали продажи смартфона Poco M3 Pro от Xiaomi. Аппарат можно приобрести по цене около 12 тысяч рублей с использованием промокода (его указывает продавец).

Фото: Xiaomi

Poco M3 Pro, относящийся к среднебюджетному классу, оснащается экраном 6,5 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. В качестве процессора используется чип MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G.

Разрешение основной камеры составлыет 48 Мп, предусмотрены сенсор глубины и макрообъектив. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку питания, предусмотрены модуль NFC и разъем для наушников.

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Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, предусмотрена быстрая зарядка на мощности 18 Вт через порт USB-C. В базовой модификации 4/64 Гб модель обойдется в 12 тысяч рублей на распродаже AliExpress. Затем цена вырастет до 15 тысяч рублей.

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