В продажу поступил дешевый и мощный Xiaomi. Он стоит 12 тысяч рублей

На площадке Tmall стартовали продажи смартфона Poco M3 Pro от Xiaomi. Аппарат можно приобрести по цене около 12 тысяч рублей с использованием промокода (его указывает продавец).

Фото: Xiaomi

Poco M3 Pro, относящийся к среднебюджетному классу, оснащается экраном 6,5 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. В качестве процессора используется чип MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G.

Разрешение основной камеры составлыет 48 Мп, предусмотрены сенсор глубины и макрообъектив. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Сканер отпечатка пальца встроен в кнопку питания, предусмотрены модуль NFC и разъем для наушников.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, предусмотрена быстрая зарядка на мощности 18 Вт через порт USB-C. В базовой модификации 4/64 Гб модель обойдется в 12 тысяч рублей на распродаже AliExpress. Затем цена вырастет до 15 тысяч рублей.