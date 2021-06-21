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Текст:   Марина Трубилина 
23:40 21.06.2021
Российская газета - Неделя № 136(8487)

Экономим бумагу, силы и нервы

Росреестр предлагает упростить строительство частных домов

Отменить уведомительный порядок строительства индивидуальных жилых домов предлагает Росреестр. Об этом рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский в интервью "РГ".
Мечта любого владельца любой недвижимости как можно быстрее оформить ее в соответствии с действующим законодательством. Фото: EPA

"Мы предлагаем отменить уведомительный порядок строительства и реализовать принцип "Индивидуальный дом без разрешений, согласований и экспертиз", - сообщил Скуфинский.

Он отметил, что Росреестр последовательно предлагает решение проблем клиентов: сначала была разработана дачная амнистия, затем гаражная амнистия, сейчас предлагается амнистия по ранее не оформленным объектам. Также есть законопроект по приватизации земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

"Тоже очень много объектов, которые фактически находятся в обороте, но не на тех правах, которые должны быть", - отметил глава Росреестра. А на днях президент подписал закон об упрощении порядка оформления бытовой недвижимости на приаэродромных территориях.

С 2006 года дачной амнистией воспользовались более 14 миллионов граждан, рассказал Скуфинский. Но оформление в собственность ряда участков и домов до сих пор остается проблемой.

Так, с советского времени и с земельной реформы 1990-х годов существует такое право на землю, как пожизненное наследуемое владение и постоянное (бессрочное) пользование. Эти участки не оформлены в собственность.

Будет действовать принцип "частный дом без разрешений, согласований и экспертиз"

"Поэтому мы подготовили законопроект, по которому в силу закона все эти участки переходят в собственность людей без дополнительных процедур. Это позволит людям вводить их в гражданский оборот, обладать всей свободой прав на объекты", - рассказал Скуфинский.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
В Росреестре разъяснили порядок оформления земли под гаражом

Кроме того, до 1998 года было очень много индивидуальных жилых домов, на которые не были оформлены права. По сведениям Росреестра, это в среднем 5 тысяч по региону. Законопроект решает и эту проблему, помогая в упрощенном порядке, как с механизмом дачной амнистии, оформить такие права. "Мы называем этот проект "Дачная амнистия 2.0". Это новый уровень опций, которые будут доступны людям", - подчеркнул Скуфинский.

Сейчас Росреестр готовится к вступлению в силу с 1 сентября закона о гаражной амнистии. Если раньше для регистрации участка и самого гаража при отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов необходимо было идти в суд, то новый закон позволяет оформить объект в собственность без суда.

При этом государственная пошлина при обращении органов власти от имени гражданина в Росреестр за регистрацией прав на землю и гараж не взимается.

Закон исключает необходимость самостоятельного похода гражданина в Росреестр.

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