Новости

Один из пропавших при наводнении в Ялте найден живым 09:41
В Москве начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков 09:40
В Петербурге поезда в метро остановили из-за упавшего на пути человека 09:39
"Намного выше миллиона": АвтоВАЗ анонсировал новые модели Lada 09:32
Паводок в Забайкалье подтопил почти 300 жилых домов 09:30
В России введут наказания для компаний за выбросы в 12 городах 09:30
В Мурманской области из-за коронавируса закроют театры и фудкорты 09:29
В Индии число случаев коронавируса превысило 29,9 миллиона 09:28
Набиуллина назвала опасность фиксации цен на продукты 09:20
Набиуллина назвала последствия раздачи денег россиянам 09:13
В ЛДПР предложили ввести образовательные сертификаты 09:10
На Урале из-за COVID-19 новобранцев отправили в войска без провожающих 09:01
В России создадут лабораторию по тестированию кодов маркировки товаров 09:00
Колумнист Die Welt назвал главную ошибку Запада после развала СССР 08:45
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:43
Украина - Австрия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:32
Партия Пашиняна победила на выборах в Армении 08:08
Пушков назвал предсказуемыми новые угрозы США в адрес России 06:53
Сахалинские власти разъяснили требования об обязательной вакцинации 06:40
В Сиднее из-за индийского штамма ужесточили ограничения 06:24
Жители Камчатки получат выходной в день вакцинации от COVID-19 06:17
В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто 06:01
Власти Австралии пообещали открыть границы к декабрю 2022 года 05:38
В Сингапуре вновь откроют кафе, рестораны и спортзалы 05:15
Число погибших в ДТП в Хабаровском крае увеличилось до пяти 05:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 09:00
Рубрика: Экономика

В России создадут лабораторию по тестированию кодов маркировки товаров

Текст: Василий Кошкин

В России появится лаборатория по проверке кодов системы "Честный знак" на сканирующих устройствах, использующихся в розничной торговле. Проект будет реализован в первой половине июля, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В Минпромторге исключили дефицит упакованной воды после введения маркировки

Отмечается, что в новой лаборатории планируется проводить проверку кодов маркировки воды, но тестировать коды смогут и компании других товарных групп.

"С 1 сентября этого года стартует обязательная маркировка воды. Несмотря на то, что официально эксперимент завершен, ЦРПТ продолжает прорабатывать оптимальные решения, чтобы обеспечить бизнесу комфортные условия по интеграции в систему "Честный знак" и наладить взаимодействие с торговыми сетями и несетевой розницей. В лаборатории они смогут ознакомиться с оборудованием и протестировать все решения, предлагаемые ретейлерами, и понять всю специфику работы с ними", - отметил руководитель товарной группы "Вода" ЦРПТ Кирилл Волков.

В реализации проекта участвуют Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и компания "Трекмарк", на базе которой будет работать лаборатория.

Кроме того, к проекту подключились крупные торговые сети. Они также предоставят свое оборудование для проведения тестирований.

Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Пушков назвал предсказуемыми новые угрозы США в адрес России
В Минэкономразвития предложили сократить список запрещенных поломок в авто
Эксперт озвучил прогноз по выходу России на плато по COVID-19
Партия Пашиняна победила на выборах в Армении
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени