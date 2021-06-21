В России создадут лабораторию по тестированию кодов маркировки товаров

В России появится лаборатория по проверке кодов системы "Честный знак" на сканирующих устройствах, использующихся в розничной торговле. Проект будет реализован в первой половине июля, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что в новой лаборатории планируется проводить проверку кодов маркировки воды, но тестировать коды смогут и компании других товарных групп.

"С 1 сентября этого года стартует обязательная маркировка воды. Несмотря на то, что официально эксперимент завершен, ЦРПТ продолжает прорабатывать оптимальные решения, чтобы обеспечить бизнесу комфортные условия по интеграции в систему "Честный знак" и наладить взаимодействие с торговыми сетями и несетевой розницей. В лаборатории они смогут ознакомиться с оборудованием и протестировать все решения, предлагаемые ретейлерами, и понять всю специфику работы с ними", - отметил руководитель товарной группы "Вода" ЦРПТ Кирилл Волков.

В реализации проекта участвуют Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и компания "Трекмарк", на базе которой будет работать лаборатория.

Кроме того, к проекту подключились крупные торговые сети. Они также предоставят свое оборудование для проведения тестирований.