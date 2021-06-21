В России вырос спрос на удаленную покупку квартир

Удаленное оформление сделок с недвижимостью пользуется все большим спросом, сообщает Росреестр. Однако, как отмечают участники рынка, многие покупатели пока психологически не готовы покупать жилье онлайн.

Весной в МФЦ уже всех регионов страны появилась услуга Росреестра по экстерриториальной регистрации сделок с недвижимостью, была проведена первая заочная межрегиональная сделка через нотариусов. Раньше оформить недвижимость удаленно можно было лишь в подразделениях Кадастровой палаты, что было не так быстро и удобно. В прошлом году экстерриториальной регистрацией прав воспользовались более 400 тысяч человек, а только за первый квартал этого года - почти 120 тысяч.

Эти сервисы упрощают и удешевляют процесс покупки жилья в других городах, говорит директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, поскольку покупателям не нужно ехать в регион покупки. "Сейчас есть большой интерес к недвижимости в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. С мая прошлого года количество запросов на подбор недвижимости вне города проживания выросло в 1,5-2 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее", - отмечает Хусаинов.

Экстерриториальные услуги были часто востребованы в связи с наследованием и дарением, говорит директор по поддержке риелторского бизнеса ГК МИЭЛЬ Юлия Федулаева. В пандемию спрос на них, в том числе в связи с куплей-продажей объектов, возрос. В компании проводили дистанционные сделки, когда продавец и покупатель находились в Сочи и Москве, Салехарде и Владимире. Однако пока не все решаются воспользоваться такими услугами. В том числе из-за небольшой доли "простых" сделок (в Москве около 35%), когда есть один продавец и один покупатель, нет обременений, длинной истории, несовершеннолетних детей и проч.

В нестоличных регионах покупатели еще не доверяют цифровизации и находят возможность приехать в квартиру, отмечает директор департамента вторичного рынка "Инком-недвижимость" Михаил Куликов. К тому же, так проще оценить все нюансы - к примеру, вид из окна, состояние подъезда и поведение соседей.