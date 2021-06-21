Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
19:19 21.06.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)

Как оформить жилье

В России вырос спрос на удаленную покупку квартир

Удаленное оформление сделок с недвижимостью пользуется все большим спросом, сообщает Росреестр. Однако, как отмечают участники рынка, многие покупатели пока психологически не готовы покупать жилье онлайн.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Весной в МФЦ уже всех регионов страны появилась услуга Росреестра по экстерриториальной регистрации сделок с недвижимостью, была проведена первая заочная межрегиональная сделка через нотариусов. Раньше оформить недвижимость удаленно можно было лишь в подразделениях Кадастровой палаты, что было не так быстро и удобно. В прошлом году экстерриториальной регистрацией прав воспользовались более 400 тысяч человек, а только за первый квартал этого года - почти 120 тысяч.

Фото: iStock
Спрос на аренду квартир в Москве вырос втрое

Эти сервисы упрощают и удешевляют процесс покупки жилья в других городах, говорит директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, поскольку покупателям не нужно ехать в регион покупки. "Сейчас есть большой интерес к недвижимости в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге. С мая прошлого года количество запросов на подбор недвижимости вне города проживания выросло в 1,5-2 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее", - отмечает Хусаинов.

Экстерриториальные услуги были часто востребованы в связи с наследованием и дарением, говорит директор по поддержке риелторского бизнеса ГК МИЭЛЬ Юлия Федулаева. В пандемию спрос на них, в том числе в связи с куплей-продажей объектов, возрос. В компании проводили дистанционные сделки, когда продавец и покупатель находились в Сочи и Москве, Салехарде и Владимире. Однако пока не все решаются воспользоваться такими услугами. В том числе из-за небольшой доли "простых" сделок (в Москве около 35%), когда есть один продавец и один покупатель, нет обременений, длинной истории, несовершеннолетних детей и проч.

В нестоличных регионах покупатели еще не доверяют цифровизации и находят возможность приехать в квартиру, отмечает директор департамента вторичного рынка "Инком-недвижимость" Михаил Куликов. К тому же, так проще оценить все нюансы - к примеру, вид из окна, состояние подъезда и поведение соседей.

Сейчас читают

Недвижимость
19.06.2021

Путин: По итогам года РФ может выйти на рекордный объем ввода жилья

Путин: По итогам года РФ может выйти на рекордный объем ввода жилья

По итогам 2021 года страна может выйти на рекордный объем ввода жилья, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия". Строительная отрасль создает весомый задел для наращивания объемов

Ипотека
18.06.2021

ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7 процента годовых и первом взносе от 10 процентов. Максимальная сумма кредита в некоторых регионах составит 5 миллионов рублей

Недвижимость
17.06.2021

Хуснуллин рассказал о снижении административных барьеров в строительстве

Хуснуллин рассказал о снижении административных барьеров в строительстве

Российские власти намерены снижать административные барьеры в строительстве. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы ставили перед собой задачу снизить инвестиционно-строительный цикл на 30 процентов", - отметил он