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Рубрика: В мире

В семи префектурах Японии ужесточили санитарные ограничения по COVID-19

Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

Режим усиленных мер против распространения коронавируса с 21 июня вступил в силу в семи префектурах Японии. По решению правительства, ограничения будут применяться в Токио, Айти, Киото, Осаке, Хёго, Фукуоке и Хоккайдо до 11 июля.

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Аналогичный режим продолжит действовать также в соседних со столицей префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, пишет ТАСС. С помощью ограничений власти рассчитывают сдержать распространение вируса и предотвратить его новые всплески, особенно в густонаселенных регионах страны. Санитарные меры ограничат работу общественных заведений, руководителям предприятий было рекомендовано перевести своих сотрудников на удаленную работу.

В последние две недели суточный прирост заражений коронавирусом в Японии держится на уровне полутора тысяч человек. Это почти в пять раз ниже, чем пиковые показатели, которые фиксировались в начале мая. По последним данным, общее количество случаев инфицирования в стране превысило 785 тысяч человек.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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