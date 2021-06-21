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Рубрика: В мире

В Сиднее из-за индийского штамма ужесточили ограничения

В Сиднее из-за вспышки коронавируса вновь вводят санитарные ограничения. Теперь местным жителям надо носить маски в общественных местах. А в любых общественных мероприятиях могут участвовать максимум 20 человек, пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Mark Baker
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Ранее в Австралии выявили первые 11 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Первым же заболевшим стал сотрудник международного аэропорта Сиднея. Он, будучи инфицирован, еще 12 июня посетил несколько торговых центров. За неделю число заразившихся увеличилось до 11.

Чтобы сдержать распространение инфекции, все австралийские регионы ограничили въезд на свою территорию для жителей Сиднея.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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