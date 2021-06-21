Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода

Одну из самых актуальных и болезненных тем разобрал Верховный суд. В деле, которое он изучал, речь шла о разделе бизнеса, которым занимался исключительно супруг. Но после развода его бывшая жена посчитала, что имеет право на половину его доли в компании. Поскольку, по ее мнению, доля эта "совместно нажита". То есть она хотела не получить деньги за часть бизнеса, а стать его совладелицей. Наравне с экс-супругом. Бизнесмен с этим не согласился. И дама пошла в суд с иском о разделе имущества.

Но в суде она столкнулась с неожиданным препятствием - фирмой владели несколько партнеров. И они выступили против иска. По их мнению, для перехода права на долю в бизнесе требовалось их согласие. Кстати, и в уставе фирмы было положение об обязательном одобрении всеми партнерами смены собственника доли в бизнесе. Но местные суды посчитали возможным переход доли в результате раздела имущества супругов. Но с ними не согласился Верховный суд. А теперь - о деталях спора. У коммерческой структуры, о которой идет речь, было три владельца. Каждый имел долю. Бывший супруг владел 50 процентами уставного капитала. Еще 37,5 процента было у второго коммерсанта и 12,5 процента - у третьего участника. Точнее, участницы. Проблемы на владельца самой крупной доли компании сыпались одна за другой. Сначала его официально признали банкротом, а спустя полгода распался и его брак. После развода его бывшая и обратилась в суд с иском о разделе имущества. Кроме того, экс-супруга заявила права на долю в его бизнесе. К тому же его партнера суд привлек в качестве "третьего лица". Тому вся идея с разделом не понравилась и он возражал. По его мнению, для этого необходимо получить согласие остальных участников. Но суд его довод отклонил. Районный суд решил, что супруга получает в фирме только имущественное, но не корпоративное право. Поэтому суд разделил долю мужа в обществе поровну между супругами. А бывшая жена написала заявление в налоговую, чтобы внести в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об еще одном владельце фирмы. Но тогда уже второй совладелец подал в суд иск и попросил вернуть компании долю, которая досталась бывшей жене его компаньона. Коммерсант указал, что по пункту действующего устава общества его участнику разрешается "продать или другим способом отчуждать свою долю только при согласии других участников".

Все три местные суды с этим не согласились. По их мнению, в уставе сказано, что одобрение нужно только для сделки, а право на долю в обществе перешло к бывшей жене "на основании судебного акта". В уставе не сказано о том, как делить доли в случае развода. А значит, одобрения не требовалось. Обиженный партнер дошел до Верховного суда. Там он в качестве аргумента привел позицию Конституционного суда (Определение N 1564-О, от 2014 года).

При разводе супругам лучше сразу самим решить вопрос о разделе доли в бизнесе

КС тогда заявил, что требование об обязательном согласии на переход доли третьим лицам в уставе устанавливается для всех способов отчуждения. Представитель совладельца и истца утверждал, что предыдущие суды неправильно толковали статью 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью ("Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам"). По этой норме согласие других на сделку не требуется.

Представитель бывшей супруги возразил: у его доверительницы было два пути защитить свои права. Первый - заявить себя в качестве кредитора по делу о банкротстве ее мужа, второй - разделить совместно нажитое имущество через суд. Дама изучила устав и решила, что он не запрещает переход доли третьему лицу по решению суда. Согласие участников требуется только при совершении сделки, а решение суда сделкой не считается. Судя по позиции бывшей супруги, она и так владела долей, как совместно нажитым имуществом. Просто было непонятно, какой частью. Так что суд только определил доли. Ситуация с точки зрения юристов выглядит следующим образом. Устав этой фирмы допускает переход доли правопреемникам. Партнеры знали, что у владельца половинной доли есть жена и дети. А значит, понимали, что те могут войти в состав участников. Бывшая супруга не сможет получить имущественный эквивалент своей доли, если ее долю переведут в общество. Зато участники общества получат даром ее долю. Это неосновательное обогащение. Правильный выход - вернуть долю в конкурсную массу. После ее продажи дама получит за свою часть деньги. Эксперты подчеркивают: переход доли после развода не влечет автоматически приобретение статуса участника общества. Для того чтобы не попасть в аналогичную ситуацию, специалисты советуют при разделе имущества супругов определиться с возможностью вхождения супруга в участники общества. Если в уставе есть положение о согласии на это других участников, то в отсутствие такого согласия, платить компенсацию. А Верховный суд отменил решения всех судов и велел пересмотреть спор заново.