Президент Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Госдумы на 19 сентября. Таким образом, дан официальный старт большой парламентской кампании. Через три месяца стране предстоит избрать 450 федеральных депутатов. С учетом пандемии, согласно решению Центризбиркома, само голосование растянется на три дня - с 17 по 19 сентября. "Единая Россия" первой из партий собрала предвыборный съезд. Владимир Путин лично приехал на съезд, чтобы, как он сам заметил, сказать о направлениях, где требуется особое внимание ведущей политической силы страны.

Поддержка семей пойдет на повышение

Выступление Владимира Путин на съезде партии стало фактически вторым Посланием президента парламенту и другим органам власти. Президент выступил с новыми предложениями по поддержке семей с детьми, строительству дорог, ремонту школ и помощи регионам, модернизации здравоохранения. Все тезисы найдут свое отражение в программе "Единой России", которую Путин назвал партией социальной направленности.

"Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России", - обозначил главное президент. Уже принятые решения в этой сфере будут расширяться и дополняться. "Надо объединить усилия и так выстроить совместную работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риск столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российский семей, доходы наших граждан", - заявил Путин. Он перечислил основные элементы этой работы: эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, новые рабочие места во всех регионах.

Президент предложил создать систему реабилитации для переболевших COVID-19, а многодетные семьи - освободить от уплаты налога с продажи жилья

Президент заявил о запуске в России специальной программы медицинской реабилитации после COVID-19 сроком до 2026 года. На нее планируется выделить свыше 100 млрд рублей. "Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии. Сегодня эта задача особенно актуальна, учитывая, что многие наши граждане столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенного коронавируса", - пояснил Путин. Президент отметил, что последствия болезни до сих пор изучаются: речь идет не только о поражении легких, но и о сосудистых поражениях и многих других.

"Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть", - подчеркнул он.

Еще одна инициатива - освободить семьи, в которых двое и более детей, от уплаты налога с продажи жилья, если они пустят эти средства на новую квартиру. "Таким образом мы с вами, уважаемые коллеги, сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий. Какая-то копеечка в руках останется - они смогут использовать ее для покупки большей квартиры", - пояснил президент.

Нужно добавить денег на школы, дороги и ЖКХ

Нужно подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы. "А региональные отделения партии прошу держать на контроле реализацию этой программы и решительно вмешиваться, бить тревогу, если где-то происходит сбой", - поручил президент.

Кроме того, по словам Путина, не менее 30 млрд рублей предстоит выделить до 2024 года на развитие среднего профессионального образования в РФ. "Эти средства пойдут и на обновление материальной базы, и на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения", - сказал он.

В России много регионов, где накопилось большое количество проблем в сфере ЖКХ: изношены сети, где-то нет нормальных очистных сооружений, водостоков, канализации. Региональных средств на это часто не хватает. Путин поручил выделить на эти цели еще 150 миллиардов рублей, при этом уделив особое внимание строительству современных очистных сооружений, в том числе и на Черноморском побережье России, включая Крым, поскольку миллионы людей едут туда отдыхать.

Еще одна задача - повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей. "На развитие инфраструктуры регионы смогут привлечь так называемые длинные деньги сроком не менее 15 лет под низкую ставку - не более трех процентов годовых", - сообщил Путин. Он также предложил дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог.

Партия большинства отвечает за все

Президент высказал свое мнение: в списке кандидатов "Единой России" должны быть как "люди, которые давно в политике", так и "люди относительно новые, но такие, которые, так или иначе, представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни". Среди таких направлений - поддержка семей с детьми, образование, здравоохранение, представление интересов страны на международной арене, укрепление обороноспособности государства.

По его предложению федеральную пятерку партии на выборах в Госдуму будут представлять министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач горбольницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Наша общая задача - сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны, - заявил Владимир Путин.

Обращаясь к "единороссам", он заметил, что с них "будет особый спрос". "И это справедливо. Вы влиятельная политическая сила, партия большинства. А значит, отвечаете за все", - добавил президент. И выразил уверенность: "Единая Россия" сможет подтвердить свое лидерство на выборах.

"Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявляла и проявляет ответственность и патриотический настрой", - подчеркнул Путин. И призвал членов партии не "обрастать казенной коркой" и не допускать появления в их рядах нечистоплотных на руку людей. "Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь - значит остановиться, а остановиться - значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать", - отметил он.

Встреча на высшем уровне

Саммит Россия - США. Итоги

Встреча в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжалась почти четыре часа, а ее главным итогом стало совместное заявление по стратегической стабильности. После переговоров Владимир Путин дал итоговую пресс-конференцию, на которой заявил, что в целом они с Байденом говорили "на одном языке". "Но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе", - подчеркнул он. По словам президента, встреча была результативной.

Одно из главных решений - Россия и США начинают консультации о дальнейшей судьбе СНВ-3. "Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой госдепа США и Министерства иностранных дел России", - сказал Путин. Он отметил, что на странах лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, "исходя хотя бы из того, что мы являемся крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню и качеству современности ядерных вооружений". Лидеры приняли совместное заявление, в котором говорится, что в ближайшее время страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности. В документе указывается, что недавнее продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является свидетельством приверженности контролю над ядерными вооружениями.

Позитивный сдвиг наметился и в вопросе обмена заключенными. Путин заявил, что здесь могут быть найдены компромиссы. "МИД России и госдеп США поработают в этом направлении", - сказал он.

Еще одна точка согласия - реализация Минских соглашений. По словам российского президента, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на Украине должны лежать Минские соглашения. Путин подчеркнул, что Россия не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, кроме содействия в реализации Минских соглашений.

Один вопрос переговоров - кибербезопасность. Путин заявил, что больше всего кибер­атак в мире идет с территории США, на втором месте - Канада. Он добавил, что в 2020 году Россия получила из США десять запросов по поводу кибератак на объекты США и два таких запроса в этом году. "На все из них и в прошлом году, и в этом году наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующие структуры США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - сказал он.