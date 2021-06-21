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Рубрика: В мире

Власти Австралии пообещали открыть границы к декабрю 2022 года

Границы Австралии останутся закрытыми до декабря 2022 года. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, который сейчас находится на карантине после поездки в Великобританию.

Фото: AP Photo / Kin Cheung
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"Коронавирус все еще очень опасен. COVID-19 уже прошло через страны Европы и Великобританию, но не через Австралию, поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не допустить вспышек, как это было в других странах", - цитирует политика ТАСС.

Австралия перестала пускать иностранцев в страну еще в марте прошлого года. Те же, кому можно приехать, обязаны пройти 14-дневную изоляцию в одном из карантинных отелей или в специальном лагере. С начала пандемии в Австралии выявили 30 тысяч 335 инфицированных SARS-CoV-2.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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