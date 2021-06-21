Власти Кореи впервые признали смерть из-за вакцины AstraZeneca

В Южной Корее впервые официально признан факт смерти, наступившей из-за вакцинации препаратом против коронавируса AstraZeneca.

Как сообщили в Центре вакцинации от COVID-19 Республики Корея, скончался мужчина в возрасте немногим старше 30 лет. 27 мая он был привит препаратом AstraZeneca, который широко применяется в Южной Корее для всеобщей вакцинации. 5 июня мужчина стал жаловаться на сильную головную боль и рвоту. Он прошел курс лечения, но ему это не очень помогло, и 8 июня в связи с резким ухудшением состояния он был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, 16 июня он скончался. В результате проведенного расследования было установлено, что смерть наступила из-за тромбоза, который спровоцировала вакцина AstraZeneca. Такие случаи, как было подчеркнуто, "крайне редки", но в то же время имели место в других странах.

Для Южной Кореи же это первый случай, когда официально признана взаимосвязь между летальным исходом и вакцинацией. До сих пор все остальные подозрительные случаи смертей в стране, как выяснялось, не имели отношения к применению вакцин от коронавируса.

Глава отдела расследования случаев побочных эффектов Центра вакцинации от COVID-19 Пак Ён Чжун выразил сожаление, что, возможно, медики отреагировали слишком поздно на симптомы недомогания, которые имели сильно выраженный характер.

Напомним, что в Южной Корее всеобщая вакцинация населения от COVID-19 началась с 26 февраля. Южная Корея на настоящий момент одобрила применение у себя в стране только западных вакцин.