Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19

В индийском штате Махараштра зафиксировано 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название "дельта плюс". Об этом заявил в эфире телеканала India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т.П. Лахан.

"Новая мутация вируса найдена в Нави-Мумбае, Палгаре и Ратнагири. Только в последнем городе выявлено пять случаев заражения новым штаммом COVID-19, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов", - приводит пояснения эксперта РИА Новости.

Все взятые у пациентов образцы отправлены на анализ. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали зоны сдерживания и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.

По последним данным, в Индии коронавирусом инфицированы уже почти 30 миллионов человек (29 881 772). По числу заболевших страна уступает лишь США. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19 в стране и мире.