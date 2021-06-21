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Рубрика: В мире

Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19

Фото: AP Photo / Rajanish Kakade Фото: AP Photo / Rajanish Kakade
Фото: AP Photo / Rajanish Kakade

В индийском штате Махараштра зафиксировано 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название "дельта плюс". Об этом заявил в эфире телеканала India TV глава Управления медицинского образования и исследований, доктор Т.П. Лахан.

Фото: iStock
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"Новая мутация вируса найдена в Нави-Мумбае, Палгаре и Ратнагири. Только в последнем городе выявлено пять случаев заражения новым штаммом COVID-19, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов", - приводит пояснения эксперта РИА Новости.

Все взятые у пациентов образцы отправлены на анализ. Для сдерживания распространения коронавируса власти создали зоны сдерживания и заблокировали районы, где обнаружили мутацию.

По последним данным, в Индии коронавирусом инфицированы уже почти 30 миллионов человек (29 881 772). По числу заболевших страна уступает лишь США. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19 в стране и мире.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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