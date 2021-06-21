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21.06.2021 12:31
Рубрика: Экономика

Внебюджетные инвестиции в "Чистый воздух" составят 500 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Общий объем внебюджетных инвестиции, которые будут направлены на модернизацию предприятий в рамках федерального проекта "Чистый воздух", составит около 500 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по реализации федпроекта в Красноярске. По ее словам, общий экологический эффект от этих вложений составит 1,5 млн тонн.

Фото: iStock
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В рамках федерального проекта "Чистый воздух" к 2024 году в 12 городах с наиболее высоким уровнем загрязнения совокупный объем выбросов должен сократиться минимум на 20%, а к 2030 году по всей стране выбросы опасных загрязняющих веществ должны быть сокращены вдвое. Города-участники федпроекта: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

"Нам известны основные загрязнители, понятен план действий по улучшению экологической обстановки, выделено финансирование на экологические мероприятия, - заверила Виктория Абрамченко. - В прошлом году на основе согласованных комплексных планов предприятиями в 12 городах в программы модернизации инвестировано более 78 млрд рублей. Фактически достигнутый экологический эффект составил более 71 тыс. тонн. Это объем, на который снизились выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в городах-участниках проекта "Чистый воздух".

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, выполненные Росприроднадзором в рамках эксперимента по квотированию выбросов, позволили Роспотребнадзору определить, какие из выбрасываемых веществ наиболее опасны для людей, добавила вице-премьер и подчеркнула, что во главе угла здесь стоит именно влияние того или иного вещества на здоровье человека.

"По итогам мониторинга Роспотребнадзор ранжировал города-участники федпроекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков, - продолжила Виктория Абрамченко. - В Красноярском крае два таких города. Норильск оказался на четвертом месте, Красноярск - на шестом. Омск занимает пятую позицию. Вещества разделены по загрязнителям, которые готовят планы снижения выбросов. На основе результатов сводных расчетов ведомства вместе с регионами актуализировали комплексные планы".

Разработаны и утверждены правительством комплексные планы по снижению загрязнения воздуха для пяти городов: Челябинска, Магнитогорска, Череповца, Читы, Новокузнецка, напоминал вице-премьер. Кроме того, на реализацию этих планов правительство уже выделило около 5 млрд рублей, добавила она.

"В первую очередь они пойдут на обновление общественного транспорта, строительство сетей газоснабжения для подключения домов с печным отоплением, модернизацию котельных, - перечислила Виктория Абрамченко. - Осенью этого года детальные планы модернизации юридических лиц - загрязнителей в 12 городах должны быть представлены в правительство. Так, например, в трех городах Красноярске, Братске, Новокузнецке планируется модернизация алюминиевых заводов с инструментом государственных гарантий".

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