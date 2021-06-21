Во Франции прошел первый тур региональных выборов. Местные политологи предполагали, что явка будет невысокой, но они ошиблись: явка оказалась рекордно низкой. Две трети из 47 миллионов французов, обладающих правом голоса, проигнорировали избирательные участки, на которых, отметим, были предприняты из-за продолжающейся пандемии строгие санитарные предосторожности (обязательные маски, антисептик, не больше трех избирателей одновременно в помещении).

Пожалуй, главным уроком первого тура стало укрепление позиций традиционных партий. Тех самых, что господствовали во Франции многие десятилетия, вплоть до неожиданной для многих победы в 2017 году движения "марширующих" Эмманюэля Макрона, сделавшего ставку на тотальное переформатирование местного политического ландшафта. Однако, оказывается, "старые" партии живы и по-прежнему сильны на местах. Так, представители умеренно правых "Республиканцев" (партии, в свое время созданной Николя Саркози) и их союзники получили по совокупности самое большое количество голосов - около 29 процентов. За социалистов, достигших госвысот при Миттеране и низвергнутых в пропасть при Олланде, проголосовали 18 процентов французов.

Лишь около 10 процентов французов отдали партии Макрона свои голоса

Причем реальная перспектива такова, что практически во всех 13 регионах континентальной Франции, а также в заморских территориях именно их представители возглавят региональные советы. Уточним: продолжат руководить ими. Дело в том, что на протяжении многих лет те и другие работали непосредственно с населением, решали конкретные задачи. Ведь именно на уровне регионов и департаментов реализуются программы развития территорий, помощи предприятиям, организации транспорта. Они же финансируют строительство, содержание, ремонт школ среднего звена, распределяют пособия и многое другое. Короче, руководителей там ценят в первую очередь по их делам, а уже во вторую - по принадлежности к тому или иному политическому движению. Что касается "новостроя" - правящей партии "Республика на марше" - ей укрепиться "на земле" до сих пор не удалось: ведь для этого требуется немало времени. Отсюда и провальный результат, который, как отметила столичная газета Le Figaro, превысил "все самые худшие прогнозы". Лишь около 10 процентов французов отдали партии Макрона свои голоса. Причем, к примеру, в регионе О-де-Франс, несмотря на то что в списке "марширующих" фигурировали четыре нынешних министра, их обогнали практически все конкуренты, включая кандидата от "Национального объединения" Марин Ле Пен. Эту партию, избавившуюся от радикального флёра, поддержали свыше 19 процентов избирателей. Но это меньше, чем было в первом туре аналогичных выборов в 2015 году (27, 7 процентов). Как говорят эксперты, большая часть электората "Нацобъединения", а это рабочие, ремесленники, мелкие и средние коммерсанты, просто не пришли голосовать.