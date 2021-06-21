ВОЗ отметила эффективность вакцин против индийского штамма коронавируса

Существующие вакцины остаются эффективными против "дельта" штамма коронавируса, который еще называют индийским. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она пояснила, что вакцины эффективны против тяжелых форм и "это очень хороший признак". Однако для обеспечения защиты необходимы две дозы, то есть, полная вакцинация.

"Мы действительно видим снижение эффективности одной дозы, и поэтому нужно, чтобы те, кто получил первую дозу, получили вторую дозу", - сказала Керкхове на брифинге.

Специалист добавила, что сейчас нельзя говорить о том, что индийский штамм вызывает более высокую смертность - данных у ВОЗ пока недостаточно. Есть исследование, проведенное в Шотландии, в котором говорится о повышенном риске госпитализации, но эта информация требует дальнейшего изучения.

"У нас нет признаков увеличения смертности от варианта "дельта", но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он циркулирует по всему миру", - приводит заявление Керкхове РИА Новости.