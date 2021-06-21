Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 15,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7584

2 Московская область 1811

3 Санкт-Петербург 1046

4 Нижегородская область 268

5 Республика Бурятия 243

6 Воронежская область 199

7 Республика Крым 193

8 Свердловская область 174

9 Ростовская область 169

10 Тверская область 156

11 Забайкальский край 153

12 Новосибирская область 150

13 Брянская область 147

14 Красноярский край 147

15 Иркутская область 140

16 Пермский край 128

17 Оренбургская область 125

18 Архангельская область 123

19 Ленинградская область 123

20 Саратовская область 120

21 Омская область 119

22 Кемеровская область 119

23 Кировская область 118

24 Краснодарский край 113

25 Республика Башкортостан 108

26 Тульская область 107

27 Мурманская область 105

28 Калининградская область 105

29 Смоленская область 103

30 Челябинская область 103

31 Хабаровский край 102

32 Ульяновская область 101

33 Приморский край 101

34 Волгоградская область 101

35 Алтайский край 100

36 Республика Карелия 94

37 Ярославская область 94

38 Владимирская область 93

39 Республика Коми 90

40 Республика Саха (Якутия) 90

41 Ханты-Мансийский автономный округ 90

42 Тюменская область 85

43 Пензенская область 81

44 Ставропольский край 81

45 Республика Дагестан 80

46 Курская область 78

47 Самарская область 76

48 Республика Хакасия 75

49 Белгородская область 72

50 Севастополь 71

51 Костромская область 69

52 Тамбовская область 69

53 Сахалинская область 68

54 Ивановская область 67

55 Псковская область 64

56 Орловская область 61

57 Рязанская область 61

58 Липецкая область 61

59 Вологодская область 61

60 Калужская область 59

61 Амурская область 58

62 Астраханская область 56

63 Республика Чувашия 54

64 Удмуртская Республика 51

65 Томская область 47

66 Новгородская область 40

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 37

68 Республика Алтай 36

69 Республика Мордовия 36

70 Курганская область 31

71 Республика Татарстан 31

72 Республика Калмыкия 29

73 Республика Марий Эл 27

74 Кабардино-Балкарская Республика 25

75 Республика Тыва 22

76 Чеченская Республика 17

77 Камчатский край 16

78 Карачаево-Черкесская Республика 16

79 Республика Адыгея 15

80 Республика Ингушетия 11

81 Республика Северная Осетия-Алания 11

82 Еврейская автономная область 8

83 Ненецкий автономный округ 5

84 Магаданская область 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 334 204 случая (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%

3. Республика Ингушетия 0,07% За последние сутки подтверждено 440 смертей Санкт-Петербург 80

Москва 79

Нижегородская область 20

Республика Бурятия 15

Свердловская область 14

Московская область 13

Пермский край 13

Ульяновская область 13

Краснодарский край 12

Самарская область 10

Саратовская область 10

Ленинградская область 8

Пензенская область 8

Красноярский край 8

Иркутская область 8

Брянская область 7

Новосибирская область 7

Липецкая область 6

Тульская область 5

Волгоградская область 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Томская область 5

Ивановская область 4

Ярославская область 4

Архангельская область 4

Республика Крым 4

Республика Башкортостан 4

Алтайский край 4

Кемеровская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Воронежская область 3

Курская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Мурманская область 3

Республика Адыгея 3

Ростовская область 3

Белгородская область 2

Орловская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Ставропольский край 2

Омская область 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Севастополь 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Оренбургская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Челябинская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умер 129 801 человек. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 8361 человек Москва 3098

Московская область 997

Санкт-Петербург 425

Воронежская область 177

Ростовская область 168

Свердловская область 151

Нижегородская область 128

Архангельская область 116

Кировская область 112

Омская область 109

Челябинская область 101

Красноярский край 100

Ульяновская область 96

Саратовская область 94

Калининградская область 87

Республика Бурятия 82

Тюменская область 81

Ленинградская область 80

Владимирская область 73

Самарская область 72

Кемеровская область 72

Курская область 71

Тульская область 71

Брянская область 67

Оренбургская область 65

Волгоградская область 64

Хабаровский край 62

Новосибирская область 61

Костромская область 57

Республика Дагестан 57

Пермский край 57

Республика Карелия 55

Липецкая область 54

Рязанская область 54

Орловская область 52

Краснодарский край 51

Амурская область 51

Калужская область 50

Ярославская область 50

Вологодская область 47

Тамбовская область 44

Сахалинская область 44

Республика Коми 43

Республика Мордовия 41

Республика Чувашия 41

Псковская область 39

Удмуртская Республика 38

Новгородская область 37

Ивановская область 36

Белгородская область 29

Смоленская область 28

Курганская область 28

Иркутская область 28

Мурманская область 27

Республика Марий Эл 25

Забайкальский край 25

Республика Калмыкия 19

Ставропольский край 19

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Республика Крым 18

Республика Башкортостан 18

Республика Тыва 18

Приморский край 18

Астраханская область 15

Ханты-Мансийский автономный округ 15

Республика Саха (Якутия) 15

Тверская область 14

Чеченская Республика 13

Пензенская область 13

Кабардино-Балкарская Республика 12

Севастополь 11

Республика Северная Осетия - Алания 9

Республика Алтай 9

Республика Адыгея 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Республика Ингушетия 6

Магаданская область 6

Алтайский край 4

Еврейская автономная область 3

Республика Татарстан 2

Республика Хакасия 1

Томская область 1

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 878 333. Можно ли заболеть COVID-19 повторно и кому нужна ревакцинация