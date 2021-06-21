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21.06.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 378 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 15,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7584
  • 2 Московская область 1811
  • 3 Санкт-Петербург 1046
  • 4 Нижегородская область 268
  • 5 Республика Бурятия 243
  • 6 Воронежская область 199
  • 7 Республика Крым 193
  • 8 Свердловская область 174
  • 9 Ростовская область 169
  • 10 Тверская область 156
  • 11 Забайкальский край 153
  • 12 Новосибирская область 150
  • 13 Брянская область 147
  • 14 Красноярский край 147
  • 15 Иркутская область 140
  • 16 Пермский край 128
  • 17 Оренбургская область 125
  • 18 Архангельская область 123
  • 19 Ленинградская область 123
  • 20 Саратовская область 120
  • 21 Омская область 119
  • 22 Кемеровская область 119
  • 23 Кировская область 118
  • 24 Краснодарский край 113
  • 25 Республика Башкортостан 108
  • 26 Тульская область 107
  • 27 Мурманская область 105
  • 28 Калининградская область 105
  • 29 Смоленская область 103
  • 30 Челябинская область 103
  • 31 Хабаровский край 102
  • 32 Ульяновская область 101
  • 33 Приморский край 101
  • 34 Волгоградская область 101
  • 35 Алтайский край 100
  • 36 Республика Карелия 94
  • 37 Ярославская область 94
  • 38 Владимирская область 93
  • 39 Республика Коми 90
  • 40 Республика Саха (Якутия) 90
  • 41 Ханты-Мансийский автономный округ 90
  • 42 Тюменская область 85
  • 43 Пензенская область 81
  • 44 Ставропольский край 81
  • 45 Республика Дагестан 80
  • 46 Курская область 78
  • 47 Самарская область 76
  • 48 Республика Хакасия 75
  • 49 Белгородская область 72
  • 50 Севастополь 71
  • 51 Костромская область 69
  • 52 Тамбовская область 69
  • 53 Сахалинская область 68
  • 54 Ивановская область 67
  • 55 Псковская область 64
  • 56 Орловская область 61
  • 57 Рязанская область 61
  • 58 Липецкая область 61
  • 59 Вологодская область 61
  • 60 Калужская область 59
  • 61 Амурская область 58
  • 62 Астраханская область 56
  • 63 Республика Чувашия 54
  • 64 Удмуртская Республика 51
  • 65 Томская область 47
  • 66 Новгородская область 40
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • 68 Республика Алтай 36
  • 69 Республика Мордовия 36
  • 70 Курганская область 31
  • 71 Республика Татарстан 31
  • 72 Республика Калмыкия 29
  • 73 Республика Марий Эл 27
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 25
  • 75 Республика Тыва 22
  • 76 Чеченская Республика 17
  • 77 Камчатский край 16
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 16
  • 79 Республика Адыгея 15
  • 80 Республика Ингушетия 11
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 11
  • 82 Еврейская автономная область 8
  • 83 Ненецкий автономный округ 5
  • 84 Магаданская область 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 334 204 случая (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
  • 3. Республика Ингушетия 0,07%
За последние сутки подтверждено 440 смертей
  • Санкт-Петербург 80
  • Москва 79
  • Нижегородская область 20
  • Республика Бурятия 15
  • Свердловская область 14
  • Московская область 13
  • Пермский край 13
  • Ульяновская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Самарская область 10
  • Саратовская область 10
  • Ленинградская область 8
  • Пензенская область 8
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 8
  • Брянская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Липецкая область 6
  • Тульская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Томская область 5
  • Ивановская область 4
  • Ярославская область 4
  • Архангельская область 4
  • Республика Крым 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Алтайский край 4
  • Кемеровская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Воронежская область 3
  • Курская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Ростовская область 3
  • Белгородская область 2
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Вологодская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Ставропольский край 2
  • Омская область 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Оренбургская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Челябинская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умер 129 801 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 8361 человек
  • Москва 3098
  • Московская область 997
  • Санкт-Петербург 425
  • Воронежская область 177
  • Ростовская область 168
  • Свердловская область 151
  • Нижегородская область 128
  • Архангельская область 116
  • Кировская область 112
  • Омская область 109
  • Челябинская область 101
  • Красноярский край 100
  • Ульяновская область 96
  • Саратовская область 94
  • Калининградская область 87
  • Республика Бурятия 82
  • Тюменская область 81
  • Ленинградская область 80
  • Владимирская область 73
  • Самарская область 72
  • Кемеровская область 72
  • Курская область 71
  • Тульская область 71
  • Брянская область 67
  • Оренбургская область 65
  • Волгоградская область 64
  • Хабаровский край 62
  • Новосибирская область 61
  • Костромская область 57
  • Республика Дагестан 57
  • Пермский край 57
  • Республика Карелия 55
  • Липецкая область 54
  • Рязанская область 54
  • Орловская область 52
  • Краснодарский край 51
  • Амурская область 51
  • Калужская область 50
  • Ярославская область 50
  • Вологодская область 47
  • Тамбовская область 44
  • Сахалинская область 44
  • Республика Коми 43
  • Республика Мордовия 41
  • Республика Чувашия 41
  • Псковская область 39
  • Удмуртская Республика 38
  • Новгородская область 37
  • Ивановская область 36
  • Белгородская область 29
  • Смоленская область 28
  • Курганская область 28
  • Иркутская область 28
  • Мурманская область 27
  • Республика Марий Эл 25
  • Забайкальский край 25
  • Республика Калмыкия 19
  • Ставропольский край 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Республика Крым 18
  • Республика Башкортостан 18
  • Республика Тыва 18
  • Приморский край 18
  • Астраханская область 15
  • Ханты-Мансийский автономный округ 15
  • Республика Саха (Якутия) 15
  • Тверская область 14
  • Чеченская Республика 13
  • Пензенская область 13
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Севастополь 11
  • Республика Северная Осетия - Алания 9
  • Республика Алтай 9
  • Республика Адыгея 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Республика Ингушетия 6
  • Магаданская область 6
  • Алтайский край 4
  • Еврейская автономная область 3
  • Республика Татарстан 2
  • Республика Хакасия 1
  • Томская область 1
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 878 333.

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