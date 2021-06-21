Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 15,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7584
- 2 Московская область 1811
- 3 Санкт-Петербург 1046
- 4 Нижегородская область 268
- 5 Республика Бурятия 243
- 6 Воронежская область 199
- 7 Республика Крым 193
- 8 Свердловская область 174
- 9 Ростовская область 169
- 10 Тверская область 156
- 11 Забайкальский край 153
- 12 Новосибирская область 150
- 13 Брянская область 147
- 14 Красноярский край 147
- 15 Иркутская область 140
- 16 Пермский край 128
- 17 Оренбургская область 125
- 18 Архангельская область 123
- 19 Ленинградская область 123
- 20 Саратовская область 120
- 21 Омская область 119
- 22 Кемеровская область 119
- 23 Кировская область 118
- 24 Краснодарский край 113
- 25 Республика Башкортостан 108
- 26 Тульская область 107
- 27 Мурманская область 105
- 28 Калининградская область 105
- 29 Смоленская область 103
- 30 Челябинская область 103
- 31 Хабаровский край 102
- 32 Ульяновская область 101
- 33 Приморский край 101
- 34 Волгоградская область 101
- 35 Алтайский край 100
- 36 Республика Карелия 94
- 37 Ярославская область 94
- 38 Владимирская область 93
- 39 Республика Коми 90
- 40 Республика Саха (Якутия) 90
- 41 Ханты-Мансийский автономный округ 90
- 42 Тюменская область 85
- 43 Пензенская область 81
- 44 Ставропольский край 81
- 45 Республика Дагестан 80
- 46 Курская область 78
- 47 Самарская область 76
- 48 Республика Хакасия 75
- 49 Белгородская область 72
- 50 Севастополь 71
- 51 Костромская область 69
- 52 Тамбовская область 69
- 53 Сахалинская область 68
- 54 Ивановская область 67
- 55 Псковская область 64
- 56 Орловская область 61
- 57 Рязанская область 61
- 58 Липецкая область 61
- 59 Вологодская область 61
- 60 Калужская область 59
- 61 Амурская область 58
- 62 Астраханская область 56
- 63 Республика Чувашия 54
- 64 Удмуртская Республика 51
- 65 Томская область 47
- 66 Новгородская область 40
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- 68 Республика Алтай 36
- 69 Республика Мордовия 36
- 70 Курганская область 31
- 71 Республика Татарстан 31
- 72 Республика Калмыкия 29
- 73 Республика Марий Эл 27
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 25
- 75 Республика Тыва 22
- 76 Чеченская Республика 17
- 77 Камчатский край 16
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 16
- 79 Республика Адыгея 15
- 80 Республика Ингушетия 11
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 11
- 82 Еврейская автономная область 8
- 83 Ненецкий автономный округ 5
- 84 Магаданская область 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 334 204 случая (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания 0,06%
- 3. Республика Ингушетия 0,07%
За последние сутки подтверждено 440 смертей
- Санкт-Петербург 80
- Москва 79
- Нижегородская область 20
- Республика Бурятия 15
- Свердловская область 14
- Московская область 13
- Пермский край 13
- Ульяновская область 13
- Краснодарский край 12
- Самарская область 10
- Саратовская область 10
- Ленинградская область 8
- Пензенская область 8
- Красноярский край 8
- Иркутская область 8
- Брянская область 7
- Новосибирская область 7
- Липецкая область 6
- Тульская область 5
- Волгоградская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Томская область 5
- Ивановская область 4
- Ярославская область 4
- Архангельская область 4
- Республика Крым 4
- Республика Башкортостан 4
- Алтайский край 4
- Кемеровская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Воронежская область 3
- Курская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Мурманская область 3
- Республика Адыгея 3
- Ростовская область 3
- Белгородская область 2
- Орловская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Ставропольский край 2
- Омская область 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Оренбургская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умер 129 801 человек.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 8361 человек
- Москва 3098
- Московская область 997
- Санкт-Петербург 425
- Воронежская область 177
- Ростовская область 168
- Свердловская область 151
- Нижегородская область 128
- Архангельская область 116
- Кировская область 112
- Омская область 109
- Челябинская область 101
- Красноярский край 100
- Ульяновская область 96
- Саратовская область 94
- Калининградская область 87
- Республика Бурятия 82
- Тюменская область 81
- Ленинградская область 80
- Владимирская область 73
- Самарская область 72
- Кемеровская область 72
- Курская область 71
- Тульская область 71
- Брянская область 67
- Оренбургская область 65
- Волгоградская область 64
- Хабаровский край 62
- Новосибирская область 61
- Костромская область 57
- Республика Дагестан 57
- Пермский край 57
- Республика Карелия 55
- Липецкая область 54
- Рязанская область 54
- Орловская область 52
- Краснодарский край 51
- Амурская область 51
- Калужская область 50
- Ярославская область 50
- Вологодская область 47
- Тамбовская область 44
- Сахалинская область 44
- Республика Коми 43
- Республика Мордовия 41
- Республика Чувашия 41
- Псковская область 39
- Удмуртская Республика 38
- Новгородская область 37
- Ивановская область 36
- Белгородская область 29
- Смоленская область 28
- Курганская область 28
- Иркутская область 28
- Мурманская область 27
- Республика Марий Эл 25
- Забайкальский край 25
- Республика Калмыкия 19
- Ставропольский край 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Республика Крым 18
- Республика Башкортостан 18
- Республика Тыва 18
- Приморский край 18
- Астраханская область 15
- Ханты-Мансийский автономный округ 15
- Республика Саха (Якутия) 15
- Тверская область 14
- Чеченская Республика 13
- Пензенская область 13
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Севастополь 11
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Республика Алтай 9
- Республика Адыгея 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Ингушетия 6
- Магаданская область 6
- Алтайский край 4
- Еврейская автономная область 3
- Республика Татарстан 2
- Республика Хакасия 1
- Томская область 1
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 878 333.