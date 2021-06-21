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Рубрика: Власть

Захарова назвала средневековьем озвученную стратегию ЕС в отношении РФ

Текст: Юрий Когалов

Европейский подход в отношении России не подходит для XXI века, такой стратегией пользовались в средневековье, указывая вассалам, что нужно делать. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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Дипломат выразила сомнения, что озвученная главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем стратегия "отталкивать, сдерживать, вовлекать" вообще может работать. "Что-то это такое, как мне кажется, из сферы медицины, потому что ни с одним нормальным человеком, как ни с одной нормальной страной или объединением стран, такой подход неуместен", - отметила Захарова.

"По большому счету, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь средневековье немножко: когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Вот это как раз программа для вассальных государств. Но они, наверное, что-то перепутали", - отметила представитель МИД РФ.

Согласно планам Брюсселя, которые, правда, еще должны быть утверждены на саммите ЕС 24-25 июня, Евросоюз намерен противодействовать якобы предпринимаемым Россией попыткам вмешиваться в дела иных государств, сдерживать усиление влияния России в Европе и в мире, а также вовлекать Россию в диалог по вопросам, которые представляют интерес для европейцев.

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