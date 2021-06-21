Захарова: США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Женевский саммит не внес "никаких изменений" в политику антироссийских санкций США, так как этого требует закон.

"А давно США стали жить по законам?" - задала риторический вопрос в своём Telegram-канале Захарова, после чего сама же дала развёрнутый ответ: "То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает - полное беззаконие.

Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово "закон" произносить".