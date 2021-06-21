Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси

Евросоюз принял решение ввести санкции против 78 граждан Беларуси и восьми организаций, сообщается на сайте ЕС.

В "черный список" попали министр обороны Виктор Хренин, глава СК Дмитрий Гора, ряд представителей силовых ведомств, бизнесмены, а также члены семьи президента Беларуси Александра Лукашенко. Санкции предусматривают замораживание активов внесенных в санкционные списки лиц, а также запрет на въезд на территорию ЕС.

Ограничения также коснулись восьми предприятий: ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Белорусский автомобильный завод", OOO Logex, ЗАО "Новая нефтяная компания", экспортной компании ООО "Сохра", складской компании Bremino Group, ООО "Глобалкастом - менеджмент", а также "Госпредприятия Белаэронавигации", занимающегося контролем воздушного трафика.

Решение об ограничительных мерах было опубликовано в Официальном журнале ЕС и уже вступило в силу. По словам глав МИД Германии Хайко Мааса, при помощи таких мер ЕС пытается лишить власти республики финансирования.

Отмечается, что ряд граждан и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с ситуацией с самолетом Ryanair.

Параллельно с ЕС санкции против Беларуси ввели и США. Как проинформировали в минфине, под них попали 16 физлиц (в основном силовиков) и пять ведомств и организаций.

Вслед за ЕС и США ограничительные меры также ввели Канада и Великобритания.