Новости

Захарова: США должны наказать себя санкциями за Югославию и Ирак 20:18
ЦБ: Чистая прибыль российских банков в мае выросла на 7% 20:08
Эрдоган объявил об отмене комендантского часа в Турции 20:04
Захарова назвала средневековьем озвученную стратегию ЕС в отношении РФ 19:49
Роспотребнадзор пояснил рекомендации по сокращению рабочего дня в жару 19:49
В Петербурге у 15 компаний изымут участки для строительства ВСД 19:27
Little Big представили новый клип, несмотря на "рыбий глаз" солистки 19:27
Пушков назвал ведущий к деградации США фактор 19:22
Ученый: Индийский штамм коронавируса на 70% заразнее британского 19:18
Четверо военнослужащих ДНР погибли под Донецком в результате обстрела 19:13
В Ялте готовятся к новому удару стихии 19:07
Видео: Неуправляемая фура едет на тротуар на Садовом кольце 19:03
В январе-мае депозиты физлиц сократились почти на 1 трлн рублей 19:00
Генпрокуратура России признала нежелательной американскую студенческую НПО 18:56
Вассерман пойдет в Госдуму самовыдвиженцем 18:50
Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси 18:48
Названа главная цель вакцинации от коронавируса 18:43
Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных 18:42
В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава 18:25
Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания 18:15
Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби 18:05
Жириновский предложил за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт 18:05
В Сочи снесут самострои, из-за которых застрелили судебных приставов 18:01
В Смольном объяснили нагревание батарей в квартирах горожан 17:58
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 18:48
Рубрика: В мире

Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси

Текст: Юрий Когалов

Евросоюз принял решение ввести санкции против 78 граждан Беларуси и восьми организаций, сообщается на сайте ЕС.

В "черный список" попали министр обороны Виктор Хренин, глава СК Дмитрий Гора, ряд представителей силовых ведомств, бизнесмены, а также члены семьи президента Беларуси Александра Лукашенко. Санкции предусматривают замораживание активов внесенных в санкционные списки лиц, а также запрет на въезд на территорию ЕС.

Главы МИД ЕС согласовали новые санкции в отношении Беларуси

Ограничения также коснулись восьми предприятий: ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Белорусский автомобильный завод", OOO Logex, ЗАО "Новая нефтяная компания", экспортной компании ООО "Сохра", складской компании Bremino Group, ООО "Глобалкастом - менеджмент", а также "Госпредприятия Белаэронавигации", занимающегося контролем воздушного трафика.

Решение об ограничительных мерах было опубликовано в Официальном журнале ЕС и уже вступило в силу. По словам глав МИД Германии Хайко Мааса, при помощи таких мер ЕС пытается лишить власти республики финансирования.

Отмечается, что ряд граждан и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с ситуацией с самолетом Ryanair.

Параллельно с ЕС санкции против Беларуси ввели и США. Как проинформировали в минфине, под них попали 16 физлиц (в основном силовиков) и пять ведомств и организаций.

Вслед за ЕС и США ограничительные меры также ввели Канада и Великобритания.

В мире экс-СССР Беларусь В мире США В мире Европа Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"