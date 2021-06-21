Запретят ли памперсы

Сообщение о том, что власти России собираются запретить вместе с одноразовой пластиковой посудой еще и ватные палочки, а также индивидуальные пакетики для зубочисток, вызвало изрядный переполох. Успокаивать встревоженную публику пришлось лично вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая отвечает за экологию и "мусорную реформу".

Малышей без памперсов никто не оставит, но мусора в стране станет меньше. В том числе за счет сокращения доли одноразовых изделий. Фото: РИА Новости

"При отказе от ватных палочек на пластиковой основе и пластиковой одноразовой посуды никто не ведет речи о выведении из оборота, например, одноразовых подгузников", - заверила она. - Мы понимаем, что заменить их нечем".

Никто не собирается бороться с теми или иными изделиями, пояснила стратегию реформы руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, речь идет только об отказе от конкретных материалов, опасных для окружающей среды, для которых есть более экологичная альтернатива.

Речь идет только об отказе от экологически опасных материалов

Чтобы побудить производителей к использованию разлагаемых или перерабатываемых материалов взамен одноразовых, минприроды планирует использовать разные ставки экологического сбора.

Все это делается с единственной целью - Россия понемногу переходит на экономику замкнутого цикла. Сохранить вдвое полигонное захоронение к 2030 году будет возможно лишь при условии, что в содержимом мусорных баков доля перерабатываемых отходов повысится в несколько раз.

Поскольку любой товар обречен рано или поздно стать тем самым отходом, то он изначально должен создаваться с мыслью о его судьбе после использования. Но для правильной работы такой "программы самоуничтожения" необходимы два условия: раздельный сбор отходов и налаженная их переработка, объясняют в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Введению раздельного сбора мусора мешает то, что не хватает ни мощностей по обработке и утилизации отходов, ни контейнеров, признают в ППК РЭО. Чтобы обеспечить раздельный сбор по всей стране, нужно примерно 470 тыс. контейнеров общей стоимостью 5,5 млрд руб. При этом в год в России производится более 300 тыс. контейнеров.

Раздельный сбор мусора активно запускается в 476 городах из 70 регионов страны, добавили в ППК РЭО. Лидеры - Москва и Подмосковье.

Следующим звеном в этой цепочке должна стать отрасль по извлечению вторичного сырья и использованию его для производства новых товаров. Сейчас на переработку попадает только 5% отходов. Ближайшая задача - довести эту долю к 2024 году до 25%, отметили в ППК РЭО.

Кстати

ППК РЭО направила в минпромторг свои предложения по выведению из оборота 28 видов товаров. Среди них - одноразовая посуда, тонкие пленки (меньше 20 мкм), бэг-ин-бокс, дой-пак и другие. Альтернативы есть для всех позиций, кроме пластиковых капсул от кофе.

Малышей без памперсов никто не оставит, но мусора в стране станет меньше. В том числе за счет сокращения доли одноразовых изделий.