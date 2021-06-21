Запретят ли памперсы

Новости

В энергетику изолированных районов Арктики привлекут частные инвестиции 02:15
Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России 01:33
Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве 01:25
Далер Кузяев: Третий гол датчан похоронил наши надежды 00:47
Писарев призвал Черчесова уйти в отставку 00:32
Дзюба извинился перед болельщиками и назвал виновников провала на Евро-2020 00:27
В Брестской крепости представили шесть историй о войне из России и Беларуси 00:17
Сборная Бельгии выиграла третий матч подряд на Евро-2020 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен в этом году пляжный отдых 00:01
Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России 21.06.2021
Дзюба с пенальти отыграл один гол в матче против Дании 21.06.2021
Сборная Дании забила второй гол в матче против России 21.06.2021
"Аэрофлот" сообщил о программе полетов в Болгарию и Грецию 21.06.2021
Сборная Дании открыла счет в матче с Россией 21.06.2021
Рейсы в Турцию будут выполняться из 32 российских городов 21.06.2021
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса 21.06.2021
Посол США Салливан вернется на этой неделе в Москву 21.06.2021
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 21.06.2021
В Подмосковье горит крупный склад с пленкой 21.06.2021
Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне 21.06.2021
ВОЗ отметила эффективность вакцин против индийского штамма коронавируса 21.06.2021
Наличные впервые уступили первенство картам в предпочтениях россиян 21.06.2021
Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 49 21.06.2021
На Кубани введут обязательную вакцинацию для всех, кто работает с людьми 21.06.2021
ВОЗ: Индийский штамм коронавируса зафиксировали в 92 странах 21.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как учителей подключают к виртуальной реальности
Как учителей подключают к виртуальной реальности
21.06.2021 23:30
Рубрика: Общество

На "мусорном фронте" - перемены

Запретят ли памперсы
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Неделя № 136(8487)
Сообщение о том, что власти России собираются запретить вместе с одноразовой пластиковой посудой еще и ватные палочки, а также индивидуальные пакетики для зубочисток, вызвало изрядный переполох. Успокаивать встревоженную публику пришлось лично вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая отвечает за экологию и "мусорную реформу".
Малышей без памперсов никто не оставит, но мусора в стране станет меньше. В том числе за счет сокращения доли одноразовых изделий. Фото: РИА Новости Малышей без памперсов никто не оставит, но мусора в стране станет меньше. В том числе за счет сокращения доли одноразовых изделий. Фото: РИА Новости
Малышей без памперсов никто не оставит, но мусора в стране станет меньше. В том числе за счет сокращения доли одноразовых изделий. Фото: РИА Новости

"При отказе от ватных палочек на пластиковой основе и пластиковой одноразовой посуды никто не ведет речи о выведении из оборота, например, одноразовых подгузников", - заверила она. - Мы понимаем, что заменить их нечем".

Никто не собирается бороться с теми или иными изделиями, пояснила стратегию реформы руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, речь идет только об отказе от конкретных материалов, опасных для окружающей среды, для которых есть более экологичная альтернатива.

Речь идет только об отказе от экологически опасных материалов

Чтобы побудить производителей к использованию разлагаемых или перерабатываемых материалов взамен одноразовых, минприроды планирует использовать разные ставки экологического сбора.

Все это делается с единственной целью - Россия понемногу переходит на экономику замкнутого цикла. Сохранить вдвое полигонное захоронение к 2030 году будет возможно лишь при условии, что в содержимом мусорных баков доля перерабатываемых отходов повысится в несколько раз.

Фото: iStock
Производители частично заплатят за вывоз отходов населения

Поскольку любой товар обречен рано или поздно стать тем самым отходом, то он изначально должен создаваться с мыслью о его судьбе после использования. Но для правильной работы такой "программы самоуничтожения" необходимы два условия: раздельный сбор отходов и налаженная их переработка, объясняют в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Введению раздельного сбора мусора мешает то, что не хватает ни мощностей по обработке и утилизации отходов, ни контейнеров, признают в ППК РЭО. Чтобы обеспечить раздельный сбор по всей стране, нужно примерно 470 тыс. контейнеров общей стоимостью 5,5 млрд руб. При этом в год в России производится более 300 тыс. контейнеров.

Раздельный сбор мусора активно запускается в 476 городах из 70 регионов страны, добавили в ППК РЭО. Лидеры - Москва и Подмосковье.

Следующим звеном в этой цепочке должна стать отрасль по извлечению вторичного сырья и использованию его для производства новых товаров. Сейчас на переработку попадает только 5% отходов. Ближайшая задача - довести эту долю к 2024 году до 25%, отметили в ППК РЭО.

Кстати

ППК РЭО направила в минпромторг свои предложения по выведению из оборота 28 видов товаров. Среди них - одноразовая посуда, тонкие пленки (меньше 20 мкм), бэг-ин-бокс, дой-пак и другие. Альтернативы есть для всех позиций, кроме пластиковых капсул от кофе.

Малышей без памперсов никто не оставит, но мусора в стране станет меньше. В том числе за счет сокращения доли одноразовых изделий.

Общество Экология Экономика Товары и цены Экономика ЖКХ Правительство Минприроды Росприроднадзор "Мусорная" реформа

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне
Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве
ВОЗ отметила эффективность вакцин против индийского штамма коронавируса
Ученые рассказали, у кого больше всего антител к коронавирусу
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода