Жириновский предложил за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в эфире телеканала "Россия 24" с оригинальной инициативой на тему абортов.

Подводя итоги общения депутатов с президентом РФ, политик заявил, что самое большое достижение Госдумы седьмого созыва - меры по поддержке семей и детей.

"Осталось дать деньги тем женщинам, которые не могут родить по каким-то причинам, хотят избавиться искусственным путем от ребенка", - добавил лидер ЛДПР. Он предложил пообещать решившимся на такой шаг дамам "первый семейный капитал - около 500 тысяч рублей". После этого, по его словам, следует "забрать ребенка, ибо она, ну так сложилась жизнь, не хочет его оставлять".

"Мы тогда закроем все проблемы с женщинами", - подчеркнул Жириновский.

Он также напомнил о своем предложении давать пособие и засчитывать рабочий стаж домохозяйкам. Ранее политик уже выступал с такой инициативой, приводя аргумент, что работа по дому - это серьезный труд.