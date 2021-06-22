"Аэрофлот" изменил правила провоза животных

"Аэрофлот" внес изменения в правила перевозки животных. Нововведения призваны обеспечить комфортный и безопасный перелет всех категорий пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно новым правилам, пассажир имеет право перевозить трех животных (старый регламент допускал перевозку только одного). В одной переноске можно провозить двух взрослых животных (более шести месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает восемь килограммов.

Время подачи запроса на перевозку животных сократилось до 6 часов (ранее - не менее 24 часов до вылета).

Кроме того, новые правила предполагают фотосъемка животного и клетки при регистрации. На клетку должен крепиться стикер с данными питомца и телефоном владельца.

Также "Аэрофлот" снял ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. В свою очередь сократился список потенциально опасных пород собак - с 75 до 12.