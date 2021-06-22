Новости

В энергетику изолированных районов Арктики привлекут частные инвестиции 02:15
Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России 01:33
Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве 01:25
Далер Кузяев: Третий гол датчан похоронил наши надежды 00:47
Писарев призвал Черчесова уйти в отставку 00:32
Дзюба извинился перед болельщиками и назвал виновников провала на Евро-2020 00:27
В Брестской крепости представили шесть историй о войне из России и Беларуси 00:17
Сборная Бельгии выиграла третий матч подряд на Евро-2020 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен в этом году пляжный отдых 00:01
Дзюба догнал Кержакова по голам за сборную России 21.06.2021
Дзюба с пенальти отыграл один гол в матче против Дании 21.06.2021
Сборная Дании забила второй гол в матче против России 21.06.2021
"Аэрофлот" сообщил о программе полетов в Болгарию и Грецию 21.06.2021
Сборная Дании открыла счет в матче с Россией 21.06.2021
Рейсы в Турцию будут выполняться из 32 российских городов 21.06.2021
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса 21.06.2021
Посол США Салливан вернется на этой неделе в Москву 21.06.2021
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 21.06.2021
В Подмосковье горит крупный склад с пленкой 21.06.2021
Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне 21.06.2021
ВОЗ отметила эффективность вакцин против индийского штамма коронавируса 21.06.2021
Наличные впервые уступили первенство картам в предпочтениях россиян 21.06.2021
Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 49 21.06.2021
На Кубани введут обязательную вакцинацию для всех, кто работает с людьми 21.06.2021
ВОЗ: Индийский штамм коронавируса зафиксировали в 92 странах 21.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как учителей подключают к виртуальной реальности
Как учителей подключают к виртуальной реальности
22.06.2021 01:00
Рубрика: Общество

Анна - имя, которое известно всей стране

Анна Кузнецова о летнем отдыхе, школьном питании и возвращении наших детей из Сирии
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Неделя № 136(8487)
Какие новые возможности открывает лето-2021 для 30 миллионов российских детей и их родителей? Что можно сделать для того, чтобы детство в России было счастливым, здоровым и безопасным? Как сделать так, чтобы смена в летнем лагере не стоила как отдых на Мальдивах? Почему надо продолжать летать в Сирию за детьми в лагерях беженцев? Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напоминает о самых актуальных "детских" темах дня и года.
Анна Кузнецова знает о проблемах детства не понаслышке - сама многодетная мама. Фото: Александр Корольков Анна Кузнецова знает о проблемах детства не понаслышке - сама многодетная мама. Фото: Александр Корольков
Анна Кузнецова знает о проблемах детства не понаслышке - сама многодетная мама. Фото: Александр Корольков

Анна Юрьевна, летние каникулы в разгаре, что нужно было сделать еще вчера, чтобы их не испортить?

Анна Кузнецова: Прежде всего, позаботиться о том, чтобы как можно больше детей были обеспечены всеми формами организованного досуга. В прошлом году мы проводили мониторинг и выяснили, что во многих регионах отсутствуют программы организации досуга и занятости несовершеннолетних в летний период. Но, например, в Костромской и Ульяновской областях они были. Подобные программы должны действовать в каждом регионе. И важно, чтобы они предусматривали не только организованный досуг детей, но и возможность трудовой занятости для подростков.

Кузнецова попросила Большой детский хор провести мастер-классы в детдомах

Возврат половины стоимости путевки должен сделать летние лагеря доступными. Что можно сделать еще, чтобы смена в лагере не стоила как отдых на Мальдивах?

Анна Кузнецова: Эту проблему призвана решить программа детского туристического кешбэка, объявленная президентом. Это большой и важный шаг. Возврат 50 процентов от стоимости путевки - значительная поддержка как для родителей, так и для лагерей. Но важно не только поддерживать и сохранять уже существующие лагеря, но и открывать новые. Было бы важно принять в России программу строительства круглогодичных детских организаций отдыха и оздоровления, которая бы финансировалась из федерального бюджета. По одному такому лагерю - в каждом федеральном округе. Это стало бы значимым вкладом в инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, развитие подрастающего поколения в целом.

Детский туристический кешбэк - поддержка и для родителей, и для лагерей

Еще одна тема, которая волнует родителей и беспокоит президента, - школьное питание.

Анна Кузнецова: После того как по инициативе главы государства был принят закон о бесплатном горячем питании учащимся начальной школы, мы провели мониторинг ситуации в регионах. Оказалось, что в 675 школах в 15 регионах дети, учившиеся во вторую смену, получали обед по меню завтрака. И это несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, которые запрещают подобные замены. Мы обратились в Генпрокуратуру. По итогам ее проверки установлены нарушения в 323 школах в 13 регионах. Меню скорректировали. Этот вопрос удалось решить, но тема соблюдения прав детей, нуждающихся в диетическом и лечебном питании, остается открытой. Пока даже неизвестно точно, сколько таких детей в стране посещают детские сады и учатся в школах. Мы решили провести мониторинг совместно с коллегами в регионах и в его ходе выяснили, что питание для детей с пищевыми особенностями по отдельному меню было организовано только в 8 процентах проверенных школ, а в 32 регионах из-за отсутствия специального меню родители вынуждены приводить ребенка в детский сад после завтрака и забирать до обеда. Мы внесли предложение в правительство о том, чтобы в образовательных организациях ввести ставки диетологов. Также направили в минпросвещения письмо с предложением рассмотреть вопрос об организации федерального статучета таких детей. С января этого года вступили в силу СанПиН, которые обязывают использовать индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании по назначению врача.

Кузнецова: Нужна программа подготовки тренеров для занятий детей-инвалидов
Ключевой вопрос

Дети, вывезенные из Сирии, - особая тема. Президент недавно оценил вашу работу в этом направлении как "очень достойную". В апреле, несмотря на пандемию, вам удалось вернуть еще 44 ребенка из приюта Дамаска и лагеря беженцев Аль-Холь.

Анна Кузнецова: Когда-нибудь об этом, наверное, будет написана отдельная сага, может, детектив, но сейчас, дописав одну страницу, условно, не знаешь, будет ли следующая. Дети перемещаются по лагерям беженцев, это усложняет их розыск. Долгое время нам не давали возможности делать заборы ДНК. Около месяца оформляются документы на каждого ребенка, и это тоже затягивает процесс. Честно говоря, сложно юридически точно назвать причины, которые сейчас препятствуют возвращению детей российских граждан. Они не в полной мере находятся в правовом поле, что осложняет задачу в разы. Нам приходится идти на сложнейшие переговоры, чтобы вернуть наших детей, граждан РФ. Как мы бились за наших больных ребятишек, и то с первого раза не удалось забрать их... В юридическом плане вроде бы нет преград возвращению наших граждан, но они почему-то есть. В пандемию мы единственные смогли сделать шесть выездов и вывезти 145 детей. Отдельное спасибо за это Татьяне Алексеевне Голиковой - благодаря ей был специально придуман алгоритм, как привозить детей с учетом эпидемиологической обстановки. Спасибо и минздраву. Мы смогли вытащить этих ребятишек. Хотя многие говорили, что это невозможно. На площадке ООН прошло несколько совещаний на эту тему. Мне рассказывали там о страшных фактах пропажи сирот. Куда они пропадают? Жить спокойно с этим знанием мировое сообщество не должно. Но возвращение детей не только гуманитарная миссия. Тот, кто не возвращает детей, разделяет ответственность, по сути, за распространение мирового терроризма. Возглашая лозунги о свободе и демократии, мы не должны забывать, что в этот момент в этих лагерях может погибнуть еще один ребенок.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Внутренняя политика В мире Ближний Восток Сирия Президент Уполномоченный по правам ребенка Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Нарышкин: Сталин посчитал дезинформацией сообщения о готовности Германии к войне
Акция "Свеча памяти" прошла у Музея Победы в Москве
ВОЗ отметила эффективность вакцин против индийского штамма коронавируса
Ученые рассказали, у кого больше всего антител к коронавирусу
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода