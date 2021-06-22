Какие новые возможности открывает лето-2021 для 30 миллионов российских детей и их родителей? Что можно сделать для того, чтобы детство в России было счастливым, здоровым и безопасным? Как сделать так, чтобы смена в летнем лагере не стоила как отдых на Мальдивах? Почему надо продолжать летать в Сирию за детьми в лагерях беженцев? Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова напоминает о самых актуальных "детских" темах дня и года.

Анна Юрьевна, летние каникулы в разгаре, что нужно было сделать еще вчера, чтобы их не испортить?

Анна Кузнецова: Прежде всего, позаботиться о том, чтобы как можно больше детей были обеспечены всеми формами организованного досуга. В прошлом году мы проводили мониторинг и выяснили, что во многих регионах отсутствуют программы организации досуга и занятости несовершеннолетних в летний период. Но, например, в Костромской и Ульяновской областях они были. Подобные программы должны действовать в каждом регионе. И важно, чтобы они предусматривали не только организованный досуг детей, но и возможность трудовой занятости для подростков.

Возврат половины стоимости путевки должен сделать летние лагеря доступными. Что можно сделать еще, чтобы смена в лагере не стоила как отдых на Мальдивах?

Анна Кузнецова: Эту проблему призвана решить программа детского туристического кешбэка, объявленная президентом. Это большой и важный шаг. Возврат 50 процентов от стоимости путевки - значительная поддержка как для родителей, так и для лагерей. Но важно не только поддерживать и сохранять уже существующие лагеря, но и открывать новые. Было бы важно принять в России программу строительства круглогодичных детских организаций отдыха и оздоровления, которая бы финансировалась из федерального бюджета. По одному такому лагерю - в каждом федеральном округе. Это стало бы значимым вкладом в инфраструктуру детского отдыха и оздоровления, развитие подрастающего поколения в целом.

Детский туристический кешбэк - поддержка и для родителей, и для лагерей

Еще одна тема, которая волнует родителей и беспокоит президента, - школьное питание.

Анна Кузнецова: После того как по инициативе главы государства был принят закон о бесплатном горячем питании учащимся начальной школы, мы провели мониторинг ситуации в регионах. Оказалось, что в 675 школах в 15 регионах дети, учившиеся во вторую смену, получали обед по меню завтрака. И это несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, которые запрещают подобные замены. Мы обратились в Генпрокуратуру. По итогам ее проверки установлены нарушения в 323 школах в 13 регионах. Меню скорректировали. Этот вопрос удалось решить, но тема соблюдения прав детей, нуждающихся в диетическом и лечебном питании, остается открытой. Пока даже неизвестно точно, сколько таких детей в стране посещают детские сады и учатся в школах. Мы решили провести мониторинг совместно с коллегами в регионах и в его ходе выяснили, что питание для детей с пищевыми особенностями по отдельному меню было организовано только в 8 процентах проверенных школ, а в 32 регионах из-за отсутствия специального меню родители вынуждены приводить ребенка в детский сад после завтрака и забирать до обеда. Мы внесли предложение в правительство о том, чтобы в образовательных организациях ввести ставки диетологов. Также направили в минпросвещения письмо с предложением рассмотреть вопрос об организации федерального статучета таких детей. С января этого года вступили в силу СанПиН, которые обязывают использовать индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании по назначению врача.

Ключевой вопрос

Дети, вывезенные из Сирии, - особая тема. Президент недавно оценил вашу работу в этом направлении как "очень достойную". В апреле, несмотря на пандемию, вам удалось вернуть еще 44 ребенка из приюта Дамаска и лагеря беженцев Аль-Холь.

Анна Кузнецова: Когда-нибудь об этом, наверное, будет написана отдельная сага, может, детектив, но сейчас, дописав одну страницу, условно, не знаешь, будет ли следующая. Дети перемещаются по лагерям беженцев, это усложняет их розыск. Долгое время нам не давали возможности делать заборы ДНК. Около месяца оформляются документы на каждого ребенка, и это тоже затягивает процесс. Честно говоря, сложно юридически точно назвать причины, которые сейчас препятствуют возвращению детей российских граждан. Они не в полной мере находятся в правовом поле, что осложняет задачу в разы. Нам приходится идти на сложнейшие переговоры, чтобы вернуть наших детей, граждан РФ. Как мы бились за наших больных ребятишек, и то с первого раза не удалось забрать их... В юридическом плане вроде бы нет преград возвращению наших граждан, но они почему-то есть. В пандемию мы единственные смогли сделать шесть выездов и вывезти 145 детей. Отдельное спасибо за это Татьяне Алексеевне Голиковой - благодаря ей был специально придуман алгоритм, как привозить детей с учетом эпидемиологической обстановки. Спасибо и минздраву. Мы смогли вытащить этих ребятишек. Хотя многие говорили, что это невозможно. На площадке ООН прошло несколько совещаний на эту тему. Мне рассказывали там о страшных фактах пропажи сирот. Куда они пропадают? Жить спокойно с этим знанием мировое сообщество не должно. Но возвращение детей не только гуманитарная миссия. Тот, кто не возвращает детей, разделяет ответственность, по сути, за распространение мирового терроризма. Возглашая лозунги о свободе и демократии, мы не должны забывать, что в этот момент в этих лагерях может погибнуть еще один ребенок.