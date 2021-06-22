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Apple сняла с производства iPhone 12 mini

Текст:   Виктория Чернышева
22.06.2021,  
15:13
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Apple прекратила производство своего самого маленького смартфона -iPhone 12 mini. Ранее источники сообщали, что продажи этих моделей не оправдали ожиданий компании и слишком низкие. Теперь стало точно известно, что смартфон больше производиться не будет.

Как уточнят Macrumors, во втором квартале Apple сосредоточится на продаже остатков iPhone 12 mini.

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Сейчас смартфон доступен на официальном сайте компании в шести цветовых вариантах, по цене от 69 990 рублей. iPhone 12 mini оснащен 5,4-дюймовым дисплеем Super Retina XDR. От iPhone 12 он отличается только меньшим размером и емкостью батареи.

По слухам, Apple все же намерена представить осенью преемника этого смартфона - iPhone 13 mini. Но в дальнейшем компания, скорее всего, откажется от выпуска 5,4-дюймовой версии.

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