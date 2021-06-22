Apple сняла с производства iPhone 12 mini

Apple прекратила производство своего самого маленького смартфона -iPhone 12 mini. Ранее источники сообщали, что продажи этих моделей не оправдали ожиданий компании и слишком низкие. Теперь стало точно известно, что смартфон больше производиться не будет.

Как уточнят Macrumors, во втором квартале Apple сосредоточится на продаже остатков iPhone 12 mini.

Сейчас смартфон доступен на официальном сайте компании в шести цветовых вариантах, по цене от 69 990 рублей. iPhone 12 mini оснащен 5,4-дюймовым дисплеем Super Retina XDR. От iPhone 12 он отличается только меньшим размером и емкостью батареи.

По слухам, Apple все же намерена представить осенью преемника этого смартфона - iPhone 13 mini. Но в дальнейшем компания, скорее всего, откажется от выпуска 5,4-дюймовой версии.