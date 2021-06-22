Авиаторы-разведчики героически выполняли свою задачу вопреки неразберихе в небе и на земле

К 1941 году разведывательная авиация была падчерицей советских ВВС. Все внимание руководства страны и армии поглощали истребительная и бомбардировочная, а о разведывательной заботились "исключительно по остаточному принципу"1 .

Накануне

Самолеты - старые, в серебристой окраске ("белые"2), СБ, списанные из бомбардировочных полков, и зеленые сверху и бледно-голубые снизу Як-2 и Як-43 - новые, но технически ненадежные, с плохим обзором из кабины и... без фотоаппарата.

Пилоты - из тех, что похуже. "Из-за плохой техники пилотирования и слабой общеобразовательной подготовки использовать в бомбардировочной или истребительной авиации не представляется возможным. Подлежит переводу в разведывательную авиацию", - это обычные формулировки из тогдашних аттестаций4.

В 1940 году из училищ пришло много и совсем слабо обученных летчиков и летчиков-наблюдателей (летнабов) - а доучить их в частях помешала нелетная погода, преобладавшая последней предвоенной зимой на западе СССР. К 22 июня 1941-го в Западном особом военном округе (Белоруссия) к ведению воздушной разведки были подготовлены лишь 30 из 58 экипажей разведывательных авиаполков (РАП), а в Киевском особом (Правобережная Украина) - 42 из 76 (и то лишь днем и в простых метеоусловиях)5.

Июнь 1941 года. Горящие самолеты на советских аэродромах.

Огонь по своим

В первые дни войны, кроме врага, на авиаторов обрушилась еще и неразбериха. Одни вокруг никак не могли осознать, что мирное время закончилось, а другим точно так же не хватало умения и опыта...

Вот хроника 315-го РАП, воевавшего на Украине.

Утром 22 июня девятка его СБ перелетела на аэродром Проскуров (ныне Хмельницкий) - но аэродром об этом не предупредили. Правила перелета девятка не соблюдала.

И ее атаковали свои же истребители - и вывели из строя три самолета.

23 июня еще один СБ сбили свои же зенитчики (в районе Львова).

24-го - и еще один, над его собственным аэродромом Проскуров!

25-го при вынужденной посадке у села Сковородки (южнее Староконстантинова) разбился СБ, подбитый своими истребителями.

26-го свои "ястребки" повредили СБ капитана Зубанова6.

Экипаж СБ перед боевым вылетом. Лето 1941 года.

А ведь СБ был основным советским бомбардировщиком, его силуэт в Красной Армии должны были знать все!

Да что СБ! Под Минском 25 июня зенитчики не опознали и сбили самый, наверное, обычный в тогдашнем СССР самолет - биплан ("этажерку") У-2. (Доставлявший, кстати, боевое донесение командующего Западным фронтом.) Погибли и пилот, и летевший с ним моторист из 313-го РАП, младший сержант Анатолий Ильич Карпов - 1921 года рождения, москвич с улицы Осипенко (ныне снова Садовническая)...

Что же говорить о Як-2 и Як-4 - новых и потому малоизвестных, но при этом таких же двухмоторных и двухкилевых, что и немецкий "Мессершмитт-110"?

22 июня, на подлете к Минску, тройку Як-4 из 314-го РАП встретил огонь зениток, а при посадке на аэродром Степянка (не путать с соседним аэродромом Слепянка) - еще и огонь пулеметов сидевших там СБ 313-го РАП.

Утром 23-го с зенитчиками согласовали "входные ворота" для подлетавших к Степянке "Яков". Но стоило первому же Як-4 вернуться с боевого задания, как его обстреляли и зенитки, и "ястребки" И-16!

"Подбежали к обломкам самолета, рядом лежал труп летчика младшего лейтенанта Шаповалова (на самом деле Шаповаленко. - Авт.), определили по вынутому из кармана гимнастерки комсомольскому билету, труп штурмана не нашли"7...

24 июня под Каменец-Подольским своя "Чайка" - истребитель И-153 - сбила Як-2 капитана Панфилова из 316-го РАП (экипаж, к счастью, не пострадал).

А под Минском зенитчики, обстреляв 23-го пришедший с боевого задания СБ из 313-го РАП, не дали ему сесть в Степянке.

Самолет лег на другой курс и... пропал без вести. Вместе с летчиком старшим лейтенантом Василием Сергеевичем Куприяновым (1914 года рождения, из-под Мариуполя), летнабом старшим лейтенантом Василием Андреевичем Телятниковым (1914, из-под Белгорода) и стрелком-радистом старшиной Александром Михайловичем Веренчиковым (1916, из Гомеля).

Бомбардировщик СБ ранних серий.

Смерть связных генерала Павлова

Врага в те дни смятения и неразберихи усматривали повсюду.

Воевавшая в Западной Белоруссии 10-я армия уже несколько дней не имела связи со штабом Западного фронта, когда около 02.00 27 июня на ее командный пункт в Замковом лесу близ Волковыска доставили двух парашютистов.

Предъявив удостоверения личности, они доложили, что являются делегатами связи штаба фронта и что командующий фронтом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов лично приказал им разыскать штабы 3-й и 10-й армий, вручить по зашифрованному распоряжению и проконтролировать исполнение.

В штарме-10 расшифровать полученное не удалось. Впрочем, там и раньше не могли разобрать шифровки штаба фронта, и парашютистов отправили в находившееся неподалеку местечко Россь, в штаб 3-й армии.

Однако прочесть шифровку не смогли и в штарме-3. И парашютиста, первым вернувшегося в штарм-10, взяли в оборот особисты.

"Запутавшись в показаниях", писал после войны Петр Иванович Ляпин (в 1941-м генерал-майор, начальник штаба 10-й армии), тот "бросился бежать в лес, но был убит работником Особого отдела".

Второй парашютист "вообще отказался давать какие-либо показания, только ругал всех нецензурными словами"8.

После чего тут же, на КП армии, был расстрелян.

"Первое время я не думал, что прибывшие "представители" являлись шпионами, провокаторами, - писал Ляпин. - Сомневался даже и тогда, когда один из них был убит, но наблюдая за поведением второго, мои сомнения в этом отношении были рассеяны"9.

А это были все-таки свои! Стрелки-бомбардиры из 313-го РАП - лейтенант Тихон Григорьевич Котляров и младший лейтенант Николай Митрофанович Решетченко,

1920 года рождения, один воронежский, из-под Богучара, другой полтавский, из-под прославленной Гоголем Диканьки.

"Командирами штаба 10 армии", уточнялось со слов одного из этих последних, капитана Малыша, в книге учета потерь 313-го полка, авиаторы были "признаны как диверсанты, несмотря на то, что они называли фамилии командиров штаба 313 ОРАП (отдельного РАП. - Авт.), которых к[апита]н Малыш знал хорошо, все же они были расстреляны"10.

Материться в этой ситуации для них было более чем естественной реакцией.

Разведчик-бомбардировщик Як-2.

Правда товарища Сталина...

А сама воздушная разведка? Товарищ Сталин был, к сожалению, прав, когда уже 22 июля 1942 года писал об авиаторах-разведчиках, что "каждый фургон кажется им танком", что "они не способны определить, чьи именно войска двигаются в том или ином направлении"11.

И да, это экипажи 316-го РАП подтвердили 24 июня 1941-го, что "мотомеханизированные войска" немцев движутся от Бреста на Ковель12.

Ничего подобного не было и в помине - но так утвердился пресловутый жупел, влиявший с 23 по 27 июня на решения командующего 5-й армией Юго-Западного фронта. Шутка ли: правый фланг 5-й обходит танковая армада!

Да, это экипажи 315-го РАП доложили 30 июня о "сплошном движении танков до 750 шт[ук]" от Равы-Русской на Дорогин (Добросин? - Авт.)13. Хотя такого количества танков не было не только в двигавшейся через Раву-Русскую 9-й танковой дивизии, но и во всей группе армий "Юг"...

Но авиаторы-разведчики воевали, воевали как могли.

П. Мальцев. Подвиг в бою. 1942 год.

...и младшего лейтенанта Скобелева

Фотоаппаратов не было как на их "Яках", так и на большинстве СБ - но на Западной Украине они стали вести разведку с бреющего полета. Проносясь над колоннами врага на высоте не более 25 метров - чтобы рассмотреть наверняка.

Экипаж Як-4 из 316-го РАП проник утром 22 июня в тыл группы армий "Юг" до польского города Люблин - хотя приказ не требовал вести разведку далее приграничного Грубешува. И там, под Люблином, на аэродроме Свидники, около 11.30 обнаружил всю 54-ю бомбардировочную эскадру "Тотенкопф"14!

Был перерыв между вылетами, и на поле стояли пусть не сто (как доложил экипаж), но до 70 незамаскированных и нерассредоточенных "Юнкерсов-88" с изображением белого черепа с костями на носовой части фюзеляжа.

Только нераспорядительность штаба ВВС Юго-Западного фронта не позволила нанести бомбовый удар по этому гнезду "Мертвой головы"...

В 314-м РАП один СБ был утром 22 июня сбит под Гродно, у деревни Солы; похоже, где-то там же погиб и второй. Но третий прорвался за Гродно и, пройдя над польским городом Сувалки, появился в небе Германии! И вел разведку над Германией - над юго-восточной оконечностью Восточной Пруссии, в районе Тройбург - Иоганнисбург*15.

Однополчане убитых своими Котлярова и Решетченко продолжали прыгать с парашютом, чтобы найти войска полуокруженных в районе Белосток - Волковыск 3-й и 10-й армий и передать им приказы штаба фронта.

24 июня так пропал без вести старшина Николай Семенович Байдулов (1916 года рождения, из Канаша в Чувашии), а 25-го был ранен сержант Константин Иконников. Укладчик парашютов и моторист, они не предназначались для выброски в тыл врага - а вот "были сброшены на парашюте" "для установления связи с наземными войсками", "с боевым заданием Команд[ующего] Зап[адным] фронтом"16...

314-й РАП вместе с бомбардировочными и штурмовым полками бомбил 30 июня переправы через Березину в Бобруйске. Березина была важнейшей водной преградой на московском направлении, и на прорвавшихся к Бобруйску немцев в тот день бросили все, что можно.

Правый двигатель одного из Як-4 вывела из строя зенитка, но летчик младший лейтенант Александр Скобелев продолжал идти к цели на одном моторе, и штурман-наблюдатель лейтенант Александр Бабушкин сбросил бомбы на цель.

Долетели! Авиаторы 79-го гвардейского штурмового авиаполка (бывшего 313-го разведывательного). Германия, май 1945 года.

С задания не вернулись...

Над Белоруссией и Украиной рыскали в те дни несколько сот истребителей "Мессершмитт-109".

При встрече с ними шансы уцелеть были лишь у Як-2 и Як-4 - и то если они шли на высоте, достаточной для того, чтобы уйти пикированием. На пикировании эти относительно скоростные и тяжелые машины отрывались даже от новейших модификаций "сто девятого" - Ф-1 и Ф-217.

А для обороны и "Яки", и СБ ранних серий могли использовать фактически лишь один из соответственно двух и четырех своих пулеметов ШКАС. С большинства направлений врага мог встретить только он - мало того, что маломощный, так еще и выставляемый при стрельбе в воздушный поток и поворачиваемый вручную. На СБ напор воздуха не позволял повернуть пулемет более чем на 20 градусов от оси самолета, а если и позволял, то вызывал заедание затвора, и ШКАС заклинивало18.

Соседние машины помочь огнем не могли: разведчики, как правило, летали в одиночку, редко звеньями по три самолета...

И в 315-м РАП только 23 - 27 июня пять СБ были сбиты "Мессершмиттами-109Ф", один - немецкими зенитками, а один "не вернулся с задания"19 (то есть тоже был сбит, только в полку не знали, кем и где).

В 316-м полку уже 22 июня не вернулись два из пяти вылетавших на боевые задания Як-4; 24 июня - еще два20.

В 313-м за девять дней июня в результате атак "Мессершмиттов-109Ф" погибли или пропали без вести три СБ и восемь авиаторов21. Шестеро русских, два украинца.

26 июня западнее Слуцка сгорели вместе с самолетом летчик капитан Александр Кузьмич Королев (1906 года рождения, из-под Брянска) и стрелок-радист старшина Алексей Герасимович Кочергин (1911, из Екатеринослава**).

А рядом со своим аэродромом Степянка, в СБ, сбитом на взлете, - летчик старший лейтенант Николай Дмитриевич Грунин (1913, саратовский, из Вольска), стрелок-радист сержант Василий Михайлович Трунин (1921, воронежский, из Борисоглебска) и летнаб лейтенант Иван Игнатьевич Довбищук (1914, волыняк из того самого села Райки под Бердичевом, рядом с которым археологи еще до войны раскопали Райковецкое городище - древнерусский город, уничтоженный монголами Батыя за 700 лет и полгода до июня 1941-го).

30 июня где-то над Варшавским шоссе между Слуцком и Бобруйском пропали вместе с СБ без вести летчик лейтенант Михаил Иванович Медведев (1913, донецкий, из-под Бахмута***), летнаб старший лейтенант Иван Данилович Дудник (1905, харьковский, из-под Купянска) и стрелок-радист старшина Василий Николаевич Бочанов (1914, курский, из-под ставшей знаменитой в июле 1943-го Прохоровки).

За первые 17 дней июля к этим восьми добавились еще 22 - одиннадцать погибших и одиннадцать (в том числе двоюродный дед автора этих строк, лейтенант Григорий Иванович Королев, 1920 года рождения, московский из-под Волоколамска) пропавших без вести22...

Памятный знак на месте гибели СБ из 314-го разведывательного авиаполка. Пружанский район, Брестская область.

Отступление (1941)

Кругом равнина... Влево, вправо

Ни кустика, ни деревца,

Лишь неба синяя отрава

И лишь дорога без конца,

Что сплошь воронками изрыта...

Да трое раненых солдат

По чёрным крыльям "мессершмитта"

Из трёхлинеек ввысь палят.

Константин Ваншенкин

P.S. В 314-м разведывательном авиаполку к 10 июля 1941 года из 53 "Яков" осталось шесть или семь.

В 316-м к 17 июля из 31 "Яка" - семь.

В 315-м к тому же числу из 20 СБ - шесть.

313-й к концу июля потерял все свои СБ23.

И в августе - сентябре три из четырех РАПов расформировали. А вот 313-й переформировали в 313-й штурмовой - ставший в марте 1943 года 79-м гвардейским штурмовым и закончивший на Ил-2 войну под Берлином.

1. Тимин М.В. Воздушное сражение за Сталинскую Прибалтику. М., 2018. С. 89.

2. "С этого момента был потерян счет времени и предел физической и моральной нагрузки..." История боевых действий 62-й бомбардировочной авиадивизии ВВС 5-й армии Юго-Западного фронта // Мир Авиации. 2003. N 2. С. 12, 13.

3. Фактически это две модификации одного и того же самолета - различавшиеся лишь типом двигателей.

4. Цит. по: Медведь А. Советская разведывательная авиация в начальный период войны. Ч. 1 // Авиация. N 8. М., 2000. С. 21.

5. См.: Там же. С. 20; Доклад о боевых действиях военно-воздушных сил Юго-Западного фронта за период с 22.06 по 10.08.41 г. (за пятьдесят дней войны) // Военно-исторический архив. 2002. N 9 (33). С. 153, 158.

6. ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 181. Д. 47. Л. 21, 29, 48 об., 55, 65.

7. Воспоминания бывшего штурмана из 314-го РАП Д.Я. Матюнина: http://aircraft-mu seum.ucoz.ru/rubl/aehrodromy_v_belarusi/314_j_razvedyvatelnyj_aviapolk_vospominanija_shturmana/3-1-0-172

8. Пишу исключительно по памяти... Командиры Красной Армии о катастрофе первых дней Великой Отечественной войны. Т. 1. М., 2018. С. 476.

9. Там же.

10. ЦАМО РФ. Ф. 22194. Оп. 530412. Д. 1. Л. 4. В книге учета потерь этот эпизод ошибочно отнесен к 23 июня.

11. Русский архив. Великая Отечественная. Т. 16 (5-2). М., 1996. С. 319.

12. ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 181. Д. 47. Л. 49.

13. Там же. Л. 101.

14. Там же. Л. 21; Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 36. М., 1958. С. 9; Медведь А.Н., Хазанов Д.Б. "Бумажный тигр" ВВС РККА // Авиация и Время. 1996. N 4. С. 11.

15. См.: ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 206. Л. 14, 16; Воспоминания бывшего штурмана из 314-го РАП Д.Я. Матюнина.

16. ЦАМО РФ. Ф. 22194. Оп. 530412. Д. 1. Л. 8, 12.

17. См.: Исаев А.В. Величайшее танковое сражение 1941. М., 2012. С. 78.

18. Котельников В. "Катюшки" в стране "Х" // Авиамастер. 2002. N 6. С. 23; Воспоминания бывшего штурмана из 314-го РАП Д.Я. Матюнина.

19. ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 181. Д. 47. Л. 48 об., 55, 75.

20. Там же. Л. 21, 49.

21. Там же. Ф. 22194. Оп. 530412. Д. 1. Л. 2, 6.

22. См.: Там же. Л. 3-8.

23. См.: Хазанов Д.Б. Битва за небо. 1941. От Днепра до Финского залива. М., 2007. С. 110; Медведь А. Советская разведывательная авиация в начальный период войны. Ч. 1. С. 20, 22; Медведь А.Н., Хазанов Д.Б. "Бумажный тигр" ВВС РККА. С. 11; Доклад о боевых действиях военно-воздушных сил Юго-Западного фронта... С. 158.]