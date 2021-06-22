Более 800 человек удалено с ЕГЭ за нарушения

Завершается основной период Единого госэкзамена: в четверг и пятницу, 24 и 25 июня, выпускники сдадут информатику.

- Мы уже направили результаты почти всех экзаменов в регионы: выпускники школ уже могут ознакомиться с итогами по литературе, географии, химии, русскому языку, математике, в ближайшие дни отправим физику и историю. Экзаменационная кампания идет в штатном режиме, - рассказал во вторник заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По словам Круглинского, традиционно от экзамена к экзамену растет количество детей, которых удаляют с экзамена за использование шпаргалок разного рода.

- Всего за период с 31 мая по 21 июня с ЕГЭ было удалено 817 человек: 356 - за мобильные телефоны, 363 - за бумажные шпаргалки, 98 - за иные нарушения, - уточнил Игорь Круглинский.