Британия построит две военные базы на Украине

Великобритания и Украина подписали совместный меморандум об укреплении сотрудничества в военной сфере. Одним из ключевых пунктов этого документа является наращивание взаимодействия в сотрудничестве в сфере военно-морских сил и строительства на черноморском и азовском побережье незалежной двух военных баз.

Британское посольство в Киеве с помпой сообщило столь радостную для Лондона новость - Киев подписал меморандум. Причем сделано это было на палубе пришвартованного в порту Одессы британского эсминца HMS Defender. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин. На церемонии также присутствовали британский посол Мелинда Симмонс, секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов и британский адмирал Тони Радакин.

Таким образом вышедшая из Евросоюза, но остающаяся одним из незыблемых участников НАТО Великобритания, мелкой поступью под лозунгами о свободе и демократии фактически пытается вернуться к своим имперским практикам контроля над Черным морем. Кстати, помимо морских баз, где британцы и страны НАТО смогут размещать свои военные корабли в обход конвенции Мотре, британский ВПК еще и окажет содействие украинским партнерам в строительстве новых военных катеров и кораблей.

Помимо этого британцы, будучи все-таки прагматичными потомками империи, смогут продать украинским ВМС два минных тральщика проекта 80-х годов, явно простаивающих без дела. Украинское минобороны также сообщило, что в ближайшее время Британия построит для незалежной восемь катеров - якобы два из них на британских верфях, а остальные на украинских.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на эти цели получит от экспортно-кредитного агентства Великобритании кредит на сумму в 1,25 миллиарда фунтов. Очевидно, что украинская судостроительная промышленность не увидит из этих денег и пенса, а платить по кредиту рано или поздно придется.

Кстати, в ходе того визита Зеленского в Лондон в прошлом году, где были озвучены вышеуказанные суммы, и был решен и вопрос по строительству двух военных баз. Грезящий евроинтеграцией и членством в НАТО Зеленский в ходе той поездки услышал от британского премьер-министра Бориса Джонсона заветные воодушевляющие слова. Глава британского правительства тогда заявил, что приветствует решение НАТО о предоставлении Украине статуса партнера альянса с расширенными возможностями. Соответственно выделенная британцами "помощь" Киеву на военном треке также должна приблизить эту заветную для нынешнего президента незалежной цель.