Бывшие общежития приравняли к жилым домам

Закон в защиту прав жителей бывших общежитий вступает в силу с 22 июня. Речь идет о жилье, которое раньше принадлежало государственным или муниципальным предприятиям, учреждениям и использовалось в качестве общежития или служебного жилья, но впоследствии не перешло в ведение муниципалитетов.

В России более 200 таких зданий, находящихся сейчас в частной собственности. В них живут 19 тысяч человек, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. Большая часть таких домов находится в неудовлетворительном состоянии и имеет степень износа от 30 до 85%.

Теперь договор найма помещений в бывших общежитиях становится бессрочным. Изменение собственника здания не должно повлечь расторжение или изменение договора. Кроме того, квартплата и субсидии в таких общежитиях будут начисляться по тем же правилам, что и в обычных квартирах. До сих пор собственники зданий могли взимать с жителей плату по коммерческим тарифам, нередко завышали расходы на содержание имущества.

"Граждане, проживающие в бывших ведомственных общежитиях, стали заложниками ситуации, связанной с нарушениями, допущенными в процессе приватизации предприятий, в ведении которых находились такие общежития. При этом оспаривание результатов приватизации в силу исковой давности невозможно", - отмечалось в документе.