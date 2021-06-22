Центр Чумакова отгрузит миллион доз вакцины "КовиВак" до конца июня

"Поставки вакцины "КовиВак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный один миллион доз вакцины", - цитирует агентство источник.

Вопросы возникли в связи с сообщением руководства Москвы, что в столице временно приостановлена запись на прививки "КовиВаком", поскольку закончилась партия препарата, при этом о сроках новых поставок в мэрии не сообщили.

Сейчас вакцина производится непосредственно на промышленной площадке Центра имени Чумакова. Но уже в конце июля-начале августа ожидается, что вакцину "КовиВак" в промышленном масштабе начнут разливать на заводе "Нанолек" в Кировской области. Об этом сообщили "Российской газете" в компании.

По плану, до конца года на предприятии будет произведено пять миллионов доз препарата. Кировский завод является индустриальным партнером Центра имени Чумакова и сотрудничает с ним на условиях контрактного производства - здесь будут производить розлив и упаковку готового препарата.

"Так как мы контрактная площадка для центра, наработанную продукцию мы отправляем заказчику, центр контролирует ее качество, так как именно они отвечают за вакцину и выпускают ее на рынок", - пояснил "РГ" первый заместитель генерального директора "Нанолек" Максим Стецюк.