Центр Дмитрия Рогачева разработал неонатальный скрининг для предупреждения опухолей

В Центре имени Дмитрия Рогачева разработали неонатальный скрининг на иммунодефициты, которые лежат в основе развития гематологических и онкологических заболеваний у детей. Разработка позволит диагностировать это наследственное заболевание в младенчестве и вовремя начинать его лечение. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, основатель Центра Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

"Тесты неонатального скрининга на иммунодефицит, которые разработаны в нашем институте, сейчас переданы в производство для того, чтобы наладить такую работу в России", - рассказал он во время дискуссии с предпринимателями на площадке "Клуб лидеров".

Ранее федеральные власти расширили список обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга. Вместо пяти заболеваний в списке их теперь 36 и они разбиты по девяти группам. В их числе спинально-мышечная атрофия (СМА), иммунодефициты и заболевания обмена веществ.

Румянцев добавил, что для внедрения тестов неонатального скрининга на иммунодефициты еще предстоит наладить механизм работы с пациентами, создать службу наблюдения и ведения больных.

Академик также отметил, что сейчас трансплантации костного мозга официально не прописаны для лечения при иммунодефиците, но скоро это изменится. "Мы только сейчас подготовили документы и с января 2022 года входит программа, согласно которой обязательной при иммунодефиците будет трансплантация", - подчеркнул Румянцев.