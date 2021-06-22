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Рубрика: Экономика

Кто играет баррелем

Цены на нефть достигли максимума с весны 2019 года
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
Котировки нефти марки Brent превысили в моменте 75 долл., обновив максимум с апреля 2019 года. Рост цен все больше связывают не с действием сделки ОПЕК+, а с курсом доллара и политикой США. На ближайшей встрече стран альянса 1 июля участникам сделки о сокращении добычи придется принять решение о своих дальнейших действиях. Опасность перегрева рынка становится все более реальной, а для России возникают еще и риски роста цен на автомобильное топливо.
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Восстановление экономики более быстрыми, чем ожидалось, темпами, а также обширная программа поддержки экономики в США влияют на нефтяные цены. По сути, программа поддержки представляет собой дополнительную эмиссию доллара, что толкает вверх котировки всех сырьевых товаров, считает директор международной практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора "Делойт" в СНГ Александр Губарев.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Также одной из причин продолжающегося подорожания нефти стали известия об отсрочке в переговорах между США и Ираном по вопросу возвращения к ядерной сделке. По мнению аналитика "Финам" Анны Зайцевой, после победы на президентских выборах в Иране ультраконсервативного кандидата Ибрахима Раиси, который находится в санкционном списке США, появились сомнения в скором завершении переговорного процесса и снятии американских санкций с иранского экспорта нефти.

На встрече 1 июля ожидается, что участники ОПЕК+ примут решение продолжать наращивать добычу, но пока не ясно, какими темпами. Быстрый рост производства может остудить рынок и цены стабилизируются или даже снизятся. Осторожные решения могут подстегнуть дальнейший рост нефтяных котировок и выше 80 долл. за баррель.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, встреча 1 июля даст рынку четкое представление планах ОПЕК + до конца года. Многое будет зависеть от того, что хочет Саудовская Аравия - высоких цен или ценовой стабильности на существующем уровне.

Для Саудовской Аравии дальнейший рост цен может быть наиболее приемлемым сценарием развития событий. Зависимость бюджета от нефти Саудовской Аравии оценивается выше 70% и после "голодных времен" и вынужденного сокращения добычи, страна вполне может захотеть получить сверхприбыль.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Для России увеличение добычи даже в ущерб дальнейшему росту нефтяных котировок может оказаться предпочтительнее. Порог в 75 долл. за баррель назывался экспертами как критический для работы демпферного механизма, компенсирующего российским нефтяным компаниям при поставках на внутренний рынок часть разницы цен на автотопливо у нас и в Европе. Сейчас вместе с подорожанием нефти укрепился и рубль, к тому же котировки быстро вернулись на уровень ниже 75 долл. Но равновесие пока все же достаточно шаткое.

С США мы оказались в одной лодке. Высокие цены на нефть здесь также не нужны по схожим причинам. Стоимость бензина в стране зависит от нефтяных котировок и в этом году уже побила рекорды двухлетней давности.

По мнению Хансена, итоги заседание ФРС США 21 июня говорят об ожидаемом укреплении американской валюты, а это в краткосрочной перспективе ослабит потенциал для роста нефтяных котировок.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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