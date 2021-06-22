Чижов: Страны, где сносят памятники советским воинам, остались на карте благодаря СССР

Владимир Чижов отметил, что 22 июня для граждан России и других бывших советских республик - это особая дата.

"В этот день началась страшная война, которая принесла страдания и горе в каждую семью и дом. Победа далась советским людям неизмеримо высокой ценой. Она стоила жизни 27 миллионам наших граждан и всегда будет для нас праздником "со слезами на глазах". Это событие навеки прописано в сознании и ДНК нашего народа, можно сказать - стало одним из опорных объединительных столпов современной России", - заявил постпред РФ.

Он подчеркнул, что именно поэтому наблюдаемые сегодня попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и "поставить под сомнение решающий вклад советского народа в освобождение Европы от коричневой чумы воспринимаются в нашей стране с такой болью".

Чижов рассказал, что буквально с момента своего назначения на пост постпреда России при ЕС в 2005 году он наблюдает за тем, как этот процесс набирает обороты.

"На моих глазах ревизионистские устремления отдельных - прямо скажем, не самых больших и влиятельных - стран и политиков ЕС последовательно разрастались, оформляясь по сути в целенаправленную кампанию", - подчеркнул дипломат. Чижов отметил, что апогеем этой кампании стало принятие в сентябре 2019 года резолюции Европейского парламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

Этот документ, подчеркнул российский дипломат, стал "своеобразной квинтэссенцией продвигаемых сегодня в ЕС псевдоисторических реваншистских концепций". "Цель которых - отождествить нацизм и коммунизм, возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на нацистский режим, признанный Нюрнбергским трибуналом преступным, и Советский Союз - одного из основных участников антигитлеровской коалиции и учредителей ООН", - заявил Чижов.

Он также напомнил, что России пытаются вменить в вину заключение с Германией договора о ненападении в 1939 году. Постпред РФ отметил, что в Европе этот документ предпочитают именовать "пактом Молотова-Риббентропа". И якобы этот пакт поделил Европу между двумя тоталитарными режимами и проложил дорогу к началу Второй мировой войны.

"В Евросоюзе даже провозгласили 23 августа так называемым Европейским денем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов и приурочивают к этой дате ежегодные заявления, в которых также пытаются проводить параллели между СССР и нацистской Германией", - отметил дипломат.

Отдельно Владимир Чижов обратил внимание на продвигаемую политическими элитами ряда западных и восточноевропейских стран борьбу с памятниками и мемориалами, установленными в память о советских воинах. При этом среди населения распространяется неуважительное, кощунственное отношение к памяти освободителей. А в некоторых странах уже открыто устанавливают памятники в честь пособников нацистов и участников нацистских формирований.

"Показательно, что большинство из тех стран, где все это сегодня происходит, сохранились на политической карте Европы только благодаря Победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, в которую решающий вклад внес именно Советский Союз. При этом многие из этих стран были освобождены Красной Армией ценой огромных жертв", - отметил российский дипломат.