Чижов: Страны, где сносят памятники советским воинам, остались на карте благодаря СССР

Новости

В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 20:27
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 20:24
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 20:12
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 19:59
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 19:50
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 19:49
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 19:36
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 19:31
Британия построит две военные базы на Украине 19:31
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 19:22
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 18:59
Москалькова призвала внедрить допросы потерпевших и свидетелей по видео 18:31
Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов 18:20
Названы единственные противопоказания для вакцинации от коронавируса 18:13
Валерий Газзаев: Подготовка футболистов в России должна быть системной 18:07
УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит 17:58
В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19 17:56
Роман Головченко: Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа 17:52
Погашена почтовая марка с памятником "Погибшим при защите Отечества" 17:50
Глава комитета ГД поддержал новые меры против COVID-19 в Москве 17:46
В Минздраве оценили эффективность российских вакцин от COVID-19 17:46
Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования 17:39
Член комитета по этике РФС предложил уменьшить зарплату футболистам 17:33
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе 17:31
Меркель повторно вакцинировалась от COVID-19 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 19:48
Рубрика: В мире

Чижов: Страны, где сносят памятники советским воинам, остались на карте благодаря СССР

Текст: Алексей Чуриков
В Евросоюзе ведется целенаправленная кампания по переписыванию истории Второй мировой войны. Об этом в ходе онлайн-семинара в Брюсселе "80 лет после вторжения нацистской Германии в Советский Союз" заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Текст его выступления опубликован на официальном сайте МИД РФ.
Фото: AP Photo/Alik Keplicz Фото: AP Photo/Alik Keplicz
Фото: AP Photo/Alik Keplicz

Владимир Чижов отметил, что 22 июня для граждан России и других бывших советских республик - это особая дата.

"В этот день началась страшная война, которая принесла страдания и горе в каждую семью и дом. Победа далась советским людям неизмеримо высокой ценой. Она стоила жизни 27 миллионам наших граждан и всегда будет для нас праздником "со слезами на глазах". Это событие навеки прописано в сознании и ДНК нашего народа, можно сказать - стало одним из опорных объединительных столпов современной России", - заявил постпред РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби

Он подчеркнул, что именно поэтому наблюдаемые сегодня попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и "поставить под сомнение решающий вклад советского народа в освобождение Европы от коричневой чумы воспринимаются в нашей стране с такой болью".

Чижов рассказал, что буквально с момента своего назначения на пост постпреда России при ЕС в 2005 году он наблюдает за тем, как этот процесс набирает обороты.

"На моих глазах ревизионистские устремления отдельных - прямо скажем, не самых больших и влиятельных - стран и политиков ЕС последовательно разрастались, оформляясь по сути в целенаправленную кампанию", - подчеркнул дипломат. Чижов отметил, что апогеем этой кампании стало принятие в сентябре 2019 года резолюции Европейского парламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

Этот документ, подчеркнул российский дипломат, стал "своеобразной квинтэссенцией продвигаемых сегодня в ЕС псевдоисторических реваншистских концепций". "Цель которых - отождествить нацизм и коммунизм, возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на нацистский режим, признанный Нюрнбергским трибуналом преступным, и Советский Союз - одного из основных участников антигитлеровской коалиции и учредителей ООН", - заявил Чижов.

Он также напомнил, что России пытаются вменить в вину заключение с Германией договора о ненападении в 1939 году. Постпред РФ отметил, что в Европе этот документ предпочитают именовать "пактом Молотова-Риббентропа". И якобы этот пакт поделил Европу между двумя тоталитарными режимами и проложил дорогу к началу Второй мировой войны.

"В Евросоюзе даже провозгласили 23 августа так называемым Европейским денем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов и приурочивают к этой дате ежегодные заявления, в которых также пытаются проводить параллели между СССР и нацистской Германией", - отметил дипломат.

Отдельно Владимир Чижов обратил внимание на продвигаемую политическими элитами ряда западных и восточноевропейских стран борьбу с памятниками и мемориалами, установленными в память о советских воинах. При этом среди населения распространяется неуважительное, кощунственное отношение к памяти освободителей. А в некоторых странах уже открыто устанавливают памятники в честь пособников нацистов и участников нацистских формирований.

"Показательно, что большинство из тех стран, где все это сегодня происходит, сохранились на политической карте Европы только благодаря Победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, в которую решающий вклад внес именно Советский Союз. При этом многие из этих стран были освобождены Красной Армией ценой огромных жертв", - отметил российский дипломат.

В мире Европа Правительство МИД 22 июня - День памяти и скорби

Главное сегодня

22 июня - День памяти и скорби
22 июня - День памяти и скорби
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
Косачев: Статья президента РФ - своевременный сигнал в адрес европейцев
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"