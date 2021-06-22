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Рубрика: Экономика

Граждане нашли вход на рынок

Что стоит ожидать от российских акций в этом году
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 137(8488)
Аналитики придерживаются умеренно позитивного взгляда на российский рынок ценных бумаг до конца года. Ему придают сил приток миллионов новых инвесторов, дорогие нефть, газ и металлы, в которых нуждается быстро растущая мировая экономика. Но высокие цены усиливают опасения разгона инфляции и на горизонте уже маячит повышение ставок ключевыми центральными банками, за которым последует отток крупных инвесторов из рискованных активов, в том числе российских.

Тревогу у инвесторов вызвала коррекция акций компаний горно-металлургического сектора, которые до этого быстро росли благодаря рекордным ценам на металл. Давление на рынки оказала "ястребиная" риторика ФРС США, однако основной причиной были действия китайских властей: роспуск резервов промышленных металлов в Китае, а также ужесточение условий торговли металлами на китайских биржах с целью удержания роста цен, отмечает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик. На этой неделе металлургические компании могут оказаться в списке аутсайдеров из-за временной перекладки в бумаги нефтегазового сектора, но в долгосрочной перспективе акции металлургов обладают хорошей дивидендной доходностью и постоянным спросом со стороны растущей экономики, говорит Линчик. Металлы, в мае достигшие рекордных цен, вряд ли начнут значительно дешеветь до исчерпания мировой экономикой потенциала посткризисного роста, говорится в обзоре международной группы Coface.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Возможно, что падение таких бумаг, как "Северсталь" и НЛМК, во многом уже реализовалось, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Учитывая все еще высокие цены на сталь, дивидендная доходность в ближайшие 12 мес. будет двузначной, что поддержит котировки бумаг. Положительные ожидания и по сектору цветных металлов, и в частности по бумагам "Русала" и "Норникеля".

Покупать широким фронтом российские бумаги не стоит, учитывая общую перегретость рынков, предупреждает Карпунин. Сейчас, когда стоимость барреля нефти Brent находится на уровне 75 долларов (в рублях это на 35% выше среднего значения за 12 мес.), привлекательно выглядят многие акции нефтяников. Сохранение такой конъюнктуры располагает к дальнейшему подъему бумаг ЛУКОЙЛа или "Роснефти", к тому же на среднесрочном горизонте можно ожидать роста добычи вместе с увеличением производства по сделке ОПЕК+. На газовом рынке складывается крайне позитивный фон для тяжеловесных акций "Газпрома", занимающих 14,7% от индекса Мосбиржи.

Основные риски российскому рынку грозят извне. Даже прозрачный намек на ужесточение политики крупнейших центробанков может привести к сильной коррекции на рынках, говорит главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров. Ужесточение ДКП, снижение темпов роста в Китае или завершение первой стадии постпандемийного восстановления - все это приведет к снижению цен на сырьевые товары. "Изнутри" же силу российскому рынку дает огромный приток новых мелких инвесторов. "Миллионы частных инвесторов становятся заметной силой на рынке ценных бумаг, - говорит Винокуров. - Но, конечно, у этого фактора силы есть обратная сторона. При сильной коррекции уходящие деньги физических лиц усилят общую волатильность".

Экономика Финансы Фондовый рынок

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