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22.06.2021 13:58
Рубрика: Власть

ЦИК и парламентарии найдут способы борьбы с вмешательством в выборы

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком обсуждает с профильными комиссиями Госдумы и Совета Федерации механизмы противодействия возможному вмешательству в российские выборы, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Перед стартом предвыборной кампании мы все заинтересованы, чтобы она прошла достойно, и никто даже попытки не допустил ее дискредитировать, извратить ее ход и результаты", - сказала она перед началом встречи с депутатами и сенаторами. Слова Памфиловой приводит РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В ЦИК заявили о попытках иностранного вмешательства в выборы

Она добавила, что ЦИК и парламентарии намерены "выработать самые эффективные механизмы по возможному вмешательству в выборы в РФ".

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева, он передал Элле Памфиловой собранные депутатами материалы о зарубежном вмешательстве.

"В связи с появлением в ЦИК нового направления - противодействие иностранному вмешательству - мы подготовили и передаем вам наглядные примеры, как это происходило в последние годы. Все эти материалы детально разбирались на заседаниях комиссии с участием представителей компетентных органов", - сообщил он.

В подборку представленных в ЦИК РФ материалов в том числе входят стоп-кадры видеозаписей, скриншоты документов нежелательных в России НПО и СМИ.

По словам депутата, в этих материалах "содержатся доказательства того, как проходит обучение за рубежом на тренингах нежелательных НПО, материалы вебинаров и "методички" нежелательных организаций по обучению тому, как добиться определенного результата на выборах". "Одним словом, здесь все о той систематической работе, которую проводят страны Запада, чтобы повлиять на волеизъявление наших избирателей и провести своих "агентов влияния" в органы власти России", - пояснил Василий Пискарев.

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