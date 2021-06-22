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Текст:   Марина Трубилина 
18:25 22.06.2021

Дачников в 2022 году не лишат участков с временным статусом

Росреестр опроверг появившиеся в интернете сообщения о риске лишиться в следующем году не до конца оформленных земельных участков.
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев

Ранее в блогах появилась информация, что дачники, земельным участкам которых присвоен "временный" статус, в связи с изменениями в законе о госрегистрации могут лишиться своих участков, если они не зарегистрируют права до марта 2022 года.

Фото: Photoxpress
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Однако, как сообщает пресс-служба Росреестра, для владельцев земли не вводятся никакие новые основания для изъятия земельных участков, в том числе с марта следующего года.

"Временный" статус не присваивается участкам с 2017 года. До этого с марта 2008 года он присваивался новым поставленным на государственный кадастровый учет, но не прошедшим до конца процедуру регистрации права участкам и действовал в течение пяти лет. Если за это время владелец так и не зарегистрировал права на участок, ему дают статус "аннулированный", а запись о таком объекте в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) становится "архивной". Таким образом, с кадастрового учета снимаются участки, на которые не была осуществлена госрегистрация права.

Однако это не означает, что участок будет изъят, подчеркивают в Росреестре. Для этого должны быть серьезные основания. Например, если доказан случай грубого нарушения использования земли (и это доказывается в суде) или с согласия правообладателя.

Кроме того, присвоение сведениям о земельном участке статуса "архивные" не препятствует проведению в дальнейшем кадастровых работ в целях оформления прав на эту землю.

После марта 2022 года просто не останется участков с "временным" статусом: либо владельцы зарегистрируют права на них, либо записи о них в ЕГРН станут "архивными". Изменение статуса записи об участке в ЕГРН с "временного" на "архивную" не является прекращением прав на такой участок и его изъятием.

Фото: iStock
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Земельные участки со статусом "ранее учтенные" (то есть те, права на которые возникли до вступления в силу закона от 21 июля 1997 года "О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним") признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации. Поэтому порядок снятия с кадастрового учета, установленный для участков со статусом "временные", на них не распространяется.

Проверить статус своего участка можно, получив выписку из ЕГРН (ее можно заказать онлайн через портал госуслуг). В выписке есть строка "Статус записи об объекте недвижимости". Статус "учтенные" означает, что права на участок зарегистрированы и переоформлять документы не требуется. Статус "ранее учтенные" говорит о том, что право на участок возникло до марта 2008 года. В этом случае необходимо убедиться, что участок прошел процедуру межевания и его границы зафиксированы на Публичной кадастровой карте. "Временный" статус означает, что процедура госрегистрации не завершена. Чтобы изменить этот статус, нужно до марта 2022 года собрать документы и зарегистрировать право на участок, в том числе право аренды. Чтобы не "потерять" внесенные в ЕГРН сведения об участках, необходимо вовремя обратиться с заявлением о госрегистрации права на недвижимость в многофункциональный центр.

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