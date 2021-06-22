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22.06.2021 18:20
Рубрика: Происшествия

Девять лет проведёт в колонии сотрудница "Алросы" за кражу алмазов

Текст: Наталья Козлова
Суд во вторник, 22 июня, вынес приговор по громкому уголовному делу, в котором фигурировали несколько человек. Все они занимались хищением драгоценных камней. Самый большой срок - у сотрудницы филиала акционерной компании "Алроса" "ЕСО "Алроса" Елены Канунниковой. Чуть меньше - у гражданина Грузии Владимира Табидзе, Владимира Гординского, Евгения Богомолова и Сергея Свиридова. На всех - длинный список уголовных статей .

Вот что об этом деле рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко: "Все преступления совершались в 2016-2019 годах. При попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ задержали участников группы с поличным".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Опубликована статистика состояния преступности в 2021 году

По словам представителя ведомства, следствие доказало, что Канунникова была организатором и активным членом преступной группы. И сама распределяла роли между соучастниками.

Как сотрудник компании, Канунникова похищала алмазы, при этом Богомолов оказывал ей помощь в подмене похищенных высококачественных камней алмазами более низкого качества. Потом Канунникова определяла на "черном рынке" стоимость похищенных камней и передавала их Табидзе, который передавал их Гординскому. А он сбывал камни при помощи Свиридова.

Следователи СК установили, что осужденные причинили ущерб фирме на огромную сумму -больше 700 млн рублей. Петренко рассказала, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2000 карат. Также изъяты и арестованы деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 млн рублей.

Суд в итоге полностью согласился с работой следствия, и назначил Канунниковой 9 лет лишения свободы, Табидзе - 7 лет, Гординскому и Богомолову - 6 лет, Свиридову - 4 года лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Компании Металлургия и горнодобыча Алроса

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