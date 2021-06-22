Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании"

Девять университетов и институтов подключились к исследовательскому консорциуму "Развитие личностного потенциала в образовании". В "команду", где уже есть семь педагогических вузов, вошли:

- Чеченский государственный педагогический университет;

- Глазовский государственный педагогический институт;

- Казанский федеральный университет;

- Сибирский институт управления РАНХиГС;

- Вологодский государственный университет;

- Липецкий государственный педагогический университет;

- Уральский государственный педагогический университет;

- Новосибирский государственный педагогический университет;

- Тульский государственный педагогический университет

Теперь в консорциуме 16 университетов. Основные задачи объединения: обмен разработками, проведение сетевых мероприятий для сотрудников и студентов, создание новых образовательных продуктов, лучших педагогических и исследовательских практик по теме личностно-развивающего образования.

Ключевой проект консорциума - запуск в 2022 году исследовательской сетевой магистерской программы "Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация".

Она рассчитана на педагогов школ и детских садов, психологов, специалистов по воспитательной работе и управленцев в образовании. Особенность программы - общая направленность научно-исследовательских работ и взаимозачет модулей в рамках учебных дисциплин членов консорциума, чтобы обеспечить большую академическую мобильность будущих студентов.

"Мы прокладываем новую дорогу для страны, создаем новую практику в системе российского высшего педагогического образования", - отметила председатель Совета консорциума, директор Института педагогики СПбГУ, профессор Елена Казакова.