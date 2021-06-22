Доктор Румянцев: Лечить рак у взрослых можно так же эффективно, как у детей

Врачи-онкологи сохраняют не только здоровье пациенту, но и шанс жить полноценной жизнью - рожать и воспитывать детей. Такое мнение высказал основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя вручение премии "Призвание" за разработку системы сохранения фертильности у онкологических больных.

Премию "Призвание" в номинации "За создание нового направления в медицине" получила группа врачей под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна.

"Многие пациенты Центра им. Рогачева, перенесшие в детстве лечение, потом женятся, выходят замуж, заводят детей. Успешные практики отечественных онкологов свидетельствуют: лечить рак у взрослых можно так же эффективно, как и у детей. Когда наш Центр применил детские протоколы и технологии для лечения людей в возрасте до 30 лет, то добился тех же цифр, которые мы видим в детской онкогематологии - до 92% выздоровевших", - подчеркнул главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Румянцев.

По мнению Александра Румянцева, российской медицине необходим системный подход и разработка программ, в том числе подобных тем, что создала группа врачей под руководством профессора Каприна. Тогда удастся справиться с демографическими вызовами, которые стоят перед государством, и всерьез говорить о сбережении нации.

Группа детских гематологов-онкологов под руководством Александра Григорьевича Румянцева была удостоена премии "Призвание" еще в 2003 году за создание нового направления в медицине - детской онкогематологии, и разработку нового международного протокола лечения рака крови у детей.

"Кроме того, что Александр Григорьевич создал свою школу, он сделал огромный протокол лечения лейкозов у детей. Как говорит сам Румянцев, до перестройки в нашей стране от детских лейкозов умирало 95% детей. Это был абсолютно смертельный диагноз. Когда поднялся железный занавес, они внедрили немецкий протокол и потом изменила его. И сегодня протокол, который используется в России, в Европе называется "Москва - Берлин". Таких людей, такого уровня у нас, кроме Румянцева, и нет", - отметила врач-терапевт, доктор медицинских наук и ведущая премии "Призвание" Елена Малышева.

Всего на премию "Призвание" в 2021 году поступило 123 работы в семи номинациях. К финальному голосованию Попечительского совета Премии, в который входит Александр Румянцев, были допущены только работы, получившие единодушное одобрение экспертного сообщества. Среди победителей "Призвания-2021" ведущие медики из разных регионов России - Екатеринбурга, Тюмени, Республики Саха-Якутия, Санкт-Петербурга, Обнинска, а также из Казахстана.