Доктор Румянцев: Лечить рак у взрослых можно так же эффективно, как у детей

Новости

В Петербурге после столкновения с теплоходом затонуло маломерное судно 00:47
Американца задержали за угрозы убийства первых лиц страны 00:39
Вассерман подал в окружную комиссию документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы 00:12
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками 22.06.2021
Жители Подмосковья просят помочь защитить от застройки парки и скверы 22.06.2021
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков 22.06.2021
В центре Москвы загорелось здание МВД России 22.06.2021
Минфин предложил уголовную ответственность за контрабанду сигарет и алкоголя 22.06.2021
В Индии подтвердились 22 случая заражения штаммом "дельта плюс" 22.06.2021
Рябков: РФ не поддержит попытки США к принуждению стран войти в режим контроля вооружений 22.06.2021
Зобнин извинился за ошибку в матче против Дании 22.06.2021
В Петербурге станции метро открыли после масштабного сбоя 22.06.2021
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 22.06.2021
Власти Москвы разъяснили порядок применения QR-кодов в заведениях общепита 22.06.2021
В Петербурге на "Алые паруса" транспорт будет работать всю ночь 22.06.2021
В столичные кафе будут пускать только по московским ПЦР-тестам 22.06.2021
Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом 22.06.2021
Девять вузов вошли в консорциум "Развитие личностного потенциала в образовании" 22.06.2021
В Петербурге четыре станции метро закрыли из-за пробоя кабеля 22.06.2021
Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км 22.06.2021
В Москве детей будут пускать в кафе по ПЦР-тестам 22.06.2021
В Москве задержаны мошенники, продававшие поддельные сертификаты о вакцинации 22.06.2021
Британия построит две военные базы на Украине 22.06.2021
Суд прекратил дело о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку 22.06.2021
"Динамо" объявило о переходе полузащитника "Милана" Лаксальта 22.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Верховный суд РФ разъяснил тонкости раздела бизнеса после развода
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
Кто пошел воевать 22 июня 1941 года
22.06.2021 23:56
Рубрика: Общество

Доктор Румянцев: Лечить рак у взрослых можно так же эффективно, как у детей

Текст: Любовь Проценко
Врачи-онкологи сохраняют не только здоровье пациенту, но и шанс жить полноценной жизнью - рожать и воспитывать детей. Такое мнение высказал основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя вручение премии "Призвание" за разработку системы сохранения фертильности у онкологических больных.
Фото: Ольга Макарова Фото: Ольга Макарова
Фото: Ольга Макарова

Премию "Призвание" в номинации "За создание нового направления в медицине" получила группа врачей под руководством главного внештатного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна.

Фото: Анна Грибкова
Доктор Румянцев: Детский возраст необходимо поднять до 21 года

"Многие пациенты Центра им. Рогачева, перенесшие в детстве лечение, потом женятся, выходят замуж, заводят детей. Успешные практики отечественных онкологов свидетельствуют: лечить рак у взрослых можно так же эффективно, как и у детей. Когда наш Центр применил детские протоколы и технологии для лечения людей в возрасте до 30 лет, то добился тех же цифр, которые мы видим в детской онкогематологии - до 92% выздоровевших", - подчеркнул главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Румянцев.

По мнению Александра Румянцева, российской медицине необходим системный подход и разработка программ, в том числе подобных тем, что создала группа врачей под руководством профессора Каприна. Тогда удастся справиться с демографическими вызовами, которые стоят перед государством, и всерьез говорить о сбережении нации.

Группа детских гематологов-онкологов под руководством Александра Григорьевича Румянцева была удостоена премии "Призвание" еще в 2003 году за создание нового направления в медицине - детской онкогематологии, и разработку нового международного протокола лечения рака крови у детей.

Доктор Румянцев: Профессия врача - служение и ежедневный подвиг

"Кроме того, что Александр Григорьевич создал свою школу, он сделал огромный протокол лечения лейкозов у детей. Как говорит сам Румянцев, до перестройки в нашей стране от детских лейкозов умирало 95% детей. Это был абсолютно смертельный диагноз. Когда поднялся железный занавес, они внедрили немецкий протокол и потом изменила его. И сегодня протокол, который используется в России, в Европе называется "Москва - Берлин". Таких людей, такого уровня у нас, кроме Румянцева, и нет", - отметила врач-терапевт, доктор медицинских наук и ведущая премии "Призвание" Елена Малышева.

Всего на премию "Призвание" в 2021 году поступило 123 работы в семи номинациях. К финальному голосованию Попечительского совета Премии, в который входит Александр Румянцев, были допущены только работы, получившие единодушное одобрение экспертного сообщества. Среди победителей "Призвания-2021" ведущие медики из разных регионов России - Екатеринбурга, Тюмени, Республики Саха-Якутия, Санкт-Петербурга, Обнинска, а также из Казахстана.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Меркель выразила Путину чувства сопереживания в День памяти и скорби
Минэнерго проработает возможность "потолка" для цен на бензин
Власти Москвы озвучили схему с QR-кодами для кафе
В Индии выявлено более 20 случаев нового штамма коронавируса
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода