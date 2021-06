Джексон сделает сериал о легендарной группе

Завершена работа над полнометражным фильмом The Beatles: Get Back, потребовавшая от режиссера и его команды почти три года напряженного труда с использованием самых современных технологий и визуальных эффектов. Зато в новой документальной ленте многое будет внове даже для самых преданных поклонников рока: редкие интервью Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, тщательно выстроенная драматургия изменений творческих и человеческих отношений в группе, приведших в итоге к ее распаду. А еще можно будет увидеть весь концерт Let It Be, который "битлы" дали на крыше в 1969 году, бесплатно для всех прохожих…

Фильм Get Back расскажет, как Beatles работали и как отдыхали. Фото: REUTERS