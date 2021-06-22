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Рубрика: Культура

Вернитесь, Битлз!

Джексон сделает сериал о легендарной группе
Текст: Александр Алексеев
Завершена работа над полнометражным фильмом The Beatles: Get Back, потребовавшая от режиссера и его команды почти три года напряженного труда с использованием самых современных технологий и визуальных эффектов. Зато в новой документальной ленте многое будет внове даже для самых преданных поклонников рока: редкие интервью Пола Маккартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, тщательно выстроенная драматургия изменений творческих и человеческих отношений в группе, приведших в итоге к ее распаду. А еще можно будет увидеть весь концерт Let It Be, который "битлы" дали на крыше в 1969 году, бесплатно для всех прохожих…
Фильм Get Back расскажет, как Beatles работали и как отдыхали. Фото: REUTERS Фильм Get Back расскажет, как Beatles работали и как отдыхали. Фото: REUTERS
Фильм Get Back расскажет, как Beatles работали и как отдыхали. Фото: REUTERS

В фильме The Beatles: Get Back (то бишь "Битлз, вернитесь") нет никакого новодела - все кадры были сняты еще в 1969 году. Просто ждали своего часа. И дождались: права на работу с этим уникальным 150-часовым аудио и 60-часовым киноматериалом получила компания Disney. А председатель ее правления Роберт Айгер, оказавшийся увлеченным битломаном, теперь с гордостью рассказывает: "Как большой поклонник The Beatles, я очень рад, что Disney+ станет домом для этого экстраординарного документального сериала легендарного режиссера Питера Джексона. Эта феноменальная коллекция никогда ранее не виданных кадров предлагает беспрецедентный взгляд на тесное товарищество, гениальное написание песен и неизгладимое влияние одной из самых знаковых и влиятельных групп всех времен, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться этим фильмом!".

Фото: Зинаида Илюхина / РИА Новости
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Он раскрыл и некоторые подробности: "Питер Джексон перебрал более 60 часов не издававшегося ранее видеоматериала, снятого в январе 1969 года Майклом Линдсей-Хоггом, и более 150 часов ранее недоступных публике аудиозаписей, которые были блестяще восстановлены!"

Вначале премьеру ждали в кинотеатрах. Но так много неизвестных архивных киносъемок, когда операторы ходили за битлами повсюду - в студию Abbey Road, на улицу и даже в буфет, плюс редкие дубли замечательных песен диска Let It Be и споры музыкантов во время записи оказались очень интересны! Все это просто не могло вместиться в обычный прокатный формат, который, как правило, не превышает двух-трех часов. Поэтому Питер Джексон решил замахнуться на большее. Все меломаны были ему только благодарны, но мэтр все равно пустился в объяснения:

- Во многих отношениях замечательные кадры Майкла Линдси-Хогга запечатлели множество сюжетных линий. Это история человеческих слабостей и божественного партнерства. А наш фильм - это подробный отчет о творческом процессе, с созданием культовых песен под давлением, в условиях социального климата начала 1969 года. Но это не ностальгия - это грубость, честность и человечность. За шесть часов вы познакомитесь с The Beatles так близко, как никогда не думали… Я был погружен в этот проект почти три года и очень рад, что зрители по всему миру наконец-то смогут его увидеть…

Да, фильм Get Back превратился в мини-сериал: три серии по два часа каждая. Премьера уже назначена на 25-27 ноября в эфире одного из стриминговых сервисов.

Кстати

В октябре выйдет и книга The Beatles: Get Back - 240-страничный том в твердом переплете - которая дополнит документальный фильм транскрипциями записанных разговоров музыкантов и сотнями эксклюзивных фотографий.

Культура Музыка Рок Культура Кино и ТВ Мировое кино Музыка с Александром Алексеевым

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