Эксперт: Детский туристический кешбэк - разумная и своевременная мера

Программа нацелена на оказание дополнительной материальной поддержки российским семьям и должна сделать детский отдых в стране доступнее. При этом возраст ребенка значения не имеет, а если в семье несколько детей, получить кешбэк можно с каждой купленной путевки.
Предложенная социальная инициатива, включающая компенсацию затрат на приобретение путевок в лагеря, выступает разумной и своевременной мерой. Мера позволит семьям с невысоким уровнем дохода отправлять своих детей на летний отдых, чтобы те набрались сил и здоровья перед началом учебного года.
Тема детского кешбэка в первую очередь будет интересна тем, кто испытывает материальные сложности с покупкой путевки в загородный лагерь. Теперь возможно сразу наполовину сократить расходы в домашнем бюджете. В этой связи решение федеральных властей по оплате части стоимости путевок в организации отдыха даже с учетом ограничения в 20 тыс. рублей является важным и позитивным шагом. В дальнейшем на основе полученных результатов лимит выплат может возрасти. Возврат кешбэка естественным образом увеличит количество отдыхающих детей, что позитивно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в сфере организации детского туризма. Однако поддержка семей с детьми и самой туристической отрасли не должна носить сезонный характер.
Концепция по компенсации стоимости путевок в детские лагеря будет не только способствовать созданию условий для развития детского туризма, но и носить комплексный характер. Так, отправляя детей в лагеря, родители сами будут останавливаться на отдых в данном регионе. Надо отметить, что этот аспект станет долгоиграющим, поскольку воспоминания детей в более зрелом возрасте будут тянуть их вернуться в места, где прошло их детство, где они получили яркие и незабываемые впечатления.
Вместе с тем в последнюю неделю настораживающей остается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Во избежание случаев заражения в детских лагерях работникам данной сферы необходимо будет обеспечить соблюдение всех мер безопасности, вести особый контроль за здоровьем и жизнью детей с соблюдением серьезных требований, предъявляемых к детскому отдыху. Вопросы безопасности и качества отдыха должны оставаться первостепенными.