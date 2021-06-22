Эксперт: Детский туристический кешбэк - разумная и своевременная мера

В России реализуется программа детского туристического кешбэка, организованная Ростуризмом. До 31 августа граждане могут оформить заявки на возврат 50% от стоимости поездки детей в лагеря, оплаченной картой "Мир". На эти цели правительство выделило 9,5 млрд рублей. Программа носит федеральный характер и была озвучена президентом Владимиром Путиным. Это свидетельствует о том, что подобная мера поддержки семей с детьми будет иметь доступность для масс, и оформление детского туристического кешбэка для россиян не будет представлять сложности. Ранее это показал опыт по возврату денежных средств при покупке тура по России.

Программа нацелена на оказание дополнительной материальной поддержки российским семьям и должна сделать детский отдых в стране доступнее. При этом возраст ребенка значения не имеет, а если в семье несколько детей, получить кешбэк можно с каждой купленной путевки.

Предложенная социальная инициатива, включающая компенсацию затрат на приобретение путевок в лагеря, выступает разумной и своевременной мерой. Мера позволит семьям с невысоким уровнем дохода отправлять своих детей на летний отдых, чтобы те набрались сил и здоровья перед началом учебного года.

Тема детского кешбэка в первую очередь будет интересна тем, кто испытывает материальные сложности с покупкой путевки в загородный лагерь. Теперь возможно сразу наполовину сократить расходы в домашнем бюджете. В этой связи решение федеральных властей по оплате части стоимости путевок в организации отдыха даже с учетом ограничения в 20 тыс. рублей является важным и позитивным шагом. В дальнейшем на основе полученных результатов лимит выплат может возрасти. Возврат кешбэка естественным образом увеличит количество отдыхающих детей, что позитивно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в сфере организации детского туризма. Однако поддержка семей с детьми и самой туристической отрасли не должна носить сезонный характер.

Концепция по компенсации стоимости путевок в детские лагеря будет не только способствовать созданию условий для развития детского туризма, но и носить комплексный характер. Так, отправляя детей в лагеря, родители сами будут останавливаться на отдых в данном регионе. Надо отметить, что этот аспект станет долгоиграющим, поскольку воспоминания детей в более зрелом возрасте будут тянуть их вернуться в места, где прошло их детство, где они получили яркие и незабываемые впечатления.

Вместе с тем в последнюю неделю настораживающей остается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Во избежание случаев заражения в детских лагерях работникам данной сферы необходимо будет обеспечить соблюдение всех мер безопасности, вести особый контроль за здоровьем и жизнью детей с соблюдением серьезных требований, предъявляемых к детскому отдыху. Вопросы безопасности и качества отдыха должны оставаться первостепенными.