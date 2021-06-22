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Эксперт посоветовал удалить со смартфона популярное приложение

Текст:   Антон Благовещенский
22.06.2021,  
13:15
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Известное во всем мире картографическое приложение Google Maps лучше удалить с iPhone из-за того, что все данные, которые оно собирает, связаны с персональной идентификацией пользователя.

В этом уверен эксперт в области информационной безопасности Зак Дофман. "Так работает Google. Все связано вместе, чтобы создать ваш профиль", - пишет он в материале Forbes.

Он также приводит цитату другого эксперта, Кейт О'Флаерти: "Все сервисы Google работают очень хорошо. Да, вы должны отказаться от конфиденциальности, но если вас это не беспокоит, то это просто удобные сервисы".

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В теории пользователи могут ограничить доступ Google Maps на iPhone, запретив приложению ассоциировать любую собранную информацию с конкретными людьми или аккаунтами, однако это приведет к тому, что картами будет неудобно пользоваться, отмечает Дофман. "Не будет никакой истории местоположений, никаких офлайн карт, никаких "любимых мест" или "проложи маршрут на работу". Но, с другой стороны, Google перестанет хранить вашу персонализированную историю местоположений", - отмечает эксперт.

Google Maps до сих пор остается самым популярным навигационным приложением для iPhone, однако Apple попытается переломить ситуацию с выходом iOS 15, в которой появятся новые карты. Они якобы будут предоставлять все те же функции, что и Google, но без ущерба для конфиденциальности.

В завершение Дофман призвал всех "отрезать Google доступ" к данным, которые собирает картографическое приложение.

Для российских пользователей у Google Maps есть немало альтернатив - это "Яндекс.Карты", Maps.me, 2ГИС.

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