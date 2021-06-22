Эксперт предложил исключить НДС из кадастровой стоимости

В кадастровую стоимость недвижимости, при оценке ее для целей налогообложения, не должен входить налог на добавленную стоимость. Об этом заявил председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию КС Национального объединения СРО оценщиков Кирилл Кулаков.

Сейчас, по его словам, сложилась противоречивая практика: ряд регионов, к примеру, Москва, включает НДС в кадастровую стоимость объекта, а, например, соседняя Московская область - не включает.

"Судебная практика также противоречива: есть решения, в которых поддержана методика включения НДС в рыночную стоимость недвижимости, есть прямо противоположные решения", - подчеркнул Кулаков.

Подходы к формированию кадастровой стоимости необходимо сделать единообразными на всей территории России, на законодательном уровне исключив НДС из кадастровой стоимости, считает Кулаков.

"При оспаривании кадастровой стоимости недвижимости собственник не осуществляет передачи имущественных прав в отношении данного объекта. В этой ситуации нет экономического основания для формирования НДС", - пояснил он. Кроме того, включение НДС в кадастровую стоимость приводит к двойному налогообложению, формируя так называемый "налог с налога".

Кроме того, в России нет понятия "единый объект недвижимости": объекты капитального строительства не могут существовать без привязки к земле и являться самостоятельными объектами сделок без передачи прав на землю, поясняет эксперт. При этом сами земельные участки в соответствии с Налоговым кодексом РФ не облагаются НДС, подчеркнул он.