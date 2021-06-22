Эндокринолог рассказала об удивительном эффекте от воды с лимоном

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала об эффекте после воды с лимоном, а также предупредила о правиле употребления такого напитка.

Как пишет врач в своем Телеграм-канале, пить такую воду действительно очень полезно, но важно соблюдать норму. Врач объяснила, что внутренняя среда в процессе ежедневной деятельности закисляется.

"А кислый лимон внутри организма работает как щелочь. Он способствует восстановлению баланса", - отметила доктор, добавив, что этого цитрусового "нужно всего-ничего".

"Может быть, пол-лимона в день максимум", - уточнила она. При этом специалист посоветовала не пить холодную воду.

"Холодная вода приводит к переохлаждению слизистых оболочек, а это в свою очередь, например, к тонзиллитам. То есть тут нужно действовать очень аккуратно", - предупредила она.

Еще больший вред организму может нанести ледяная вода. В этом случае желудок будет блокировать выработку ферментов и желудочного сока. А это чревато нарушением переваривания белка, отметила доктор. По этой причине не стоит есть мясо с ледяными напитками. "Приятно, но желудку это будет больно", - заключила эндокринолог.