Еще две детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Пилотный проект по полному переходу на ведение исключительно электронных медкарт стартовал еще в двух детских поликлиниках Москвы - № 30 и № 52. Ранее от дублирования медицинских карт на бумаге отказались в поликлиниках № 110 и № 122. Переход на электронное ведение медкарты позволяет врачам уделять больше времени пациентам и уйти от лишней бумажной волокиты.

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем реализацию крупнейших городских проектов, в том числе по цифровизации здравоохранения. Еще две детские поликлиники с сегодняшнего дня приступают к ведению исключительно электронных медицинских карт. Таким образом, в Москве уже четыре медучреждения работают с медкартами пациентов исключительно в цифровом виде. Как показывает пилот, благодаря отказу от бумажного ведения медкарт у врачей появилось больше времени на осмотр самого пациента. Для пациентов электронная медкарта удобна прежде всего тем, что все медицинские сведения не потеряются, а будут всегда под рукой. Мы планируем, что все столичные детские поликлиники с 1 января 2022 года полностью перейдут на электронные медицинские карты", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Полноценный переход на электронное ведение медицинских карт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье. На практике это означает обеспечение преемственности всех этапов амбулаторного и стационарного лечения, обмен информацией по анамнезу пациента между врачами разных специализаций и медучреждений станет намного проще. Достоверная информация по выполненной диагностике и заключениям других специалистов поможет при постановке диагноза и назначении терапии. По желанию пациента или его законного представителя медкарту могут вести и на бумажном носителе.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС, прикрепленный к московской детской поликлинике, и быть старше 15 лет. Также родители могут подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка.

Переход на ведение медицинских документов в электронном виде осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 7 сентября 2020 года № 947н.

Внедрение проекта по электронному ведению медицинских карт стало возможно благодаря созданию единой цифровой платформы столичного здравоохранения, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий.