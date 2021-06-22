Есть ли выгода для России в полупустых хранилищах газа в Европе

Газохранилища Европы остаются полупустыми, несмотря на рост поставок из России. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 26,7%, до 92,3 млрд кубометров. Дополнительные объемы газа съедаются ростом энергопотребления из-за сильной жары. Едва ли Европе грозит энергокризис, но если зима в этом году опять будет суровой, то цены на газ могут побить очередные рекорды.

Объемы подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы составляют чуть более 100 млрд кубометров, к началу июня они были заполнены на 36%. Для сравнения: в прошлом году к началу осени европейские ПХГ были заполнены более чем на 90%. Наверстать такое отставание с учетом роста потребления, за три месяца не получится. В зависимости от суровости зимы ежегодно из европейских ПХГ отбиралось от 40 до 90% газа.

Отопительный сезон в Европе стартует в октябре и вместе с ним начинается отбор газа из ПХГ, объясняет директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Никаких правил и требований по заполнению ПХГ нет. Но в случае избыточного спроса при наступлении аномальных холодов и низкого уровня запасов газа в хранилищах цены на топливо пойдут вверх.

Уже сейчас спотовые цены на газ в Европе превысили 370 долларов за тысячу кубометров. Это значительно выше стоимости поставок газа по долгосрочным контрактам "Газпрома". При этом сжиженный природный газ (СПГ), на который некоторые страны ЕС готовы были сделать ставку в 2019-2020 годах, большей частью уходит на азиатский рынок. Спасти Европу от газового голодания может Россия, запустив "Северный поток-2". Газопровод почти достроен, но его мощность для "Газпрома" пока ограничена наполовину газовой директивой Еврокомиссии. По мнению Беловой, если возникнет дефицит газа, ограничения могут снять. Похожие ситуации уже были. Несмотря на действующие ранее ограничения на заполнение "Северного потока" , в периоды избыточного спроса на газ в Европе прокачка по нему поднималась сильно выше 50%. С начала 2021 года его загрузка составляет 115%.